Что будет с курсом до 2025 года: МВФ ухудшил прогноз для Украины

МВФ закладывает в свои расчеты курс доллара на уровне 30 гривен за один доллар / УНИАН

Международный валютный фонд, который на днях перечислил Украине первый транш в 2,1 миллиарда в рамках новой программы сотрудничества, обновил прогноз курса гривни к доллару на период до 2025 года.

Как свидетельствуют данные Меморандума Украины с МВФ, прогноз курса гривни ухудшен по сравнению с октябрем 2019 года.

Согласно данным в тексте Меморандума, номинальный ВВП Украины в 2020 году cоставит 130,3 млрд долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс доллара на уровне 30 гривен за один доллар.

В 2021 году МВФ ожидает курс 28,9 гривни за доллар и 28,6 гривни за доллар - в 2022 году. Затем курс стабилизируется на уровне 28,7 гривни за доллар.

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Как сообщал Главред, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что украинскую валюту ждет не лучшая неделя. По его словам, курс доллара в Украине в течение недели до 20 июня может подорожать. В частности, американская валюта может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 гривни за один доллар.