УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Что будет с курсом до 2025 года: МВФ ухудшил прогноз для Украины

14 июня 2020, 06:39

В 2020 году курс доллара вырастет в цене.

Доллары
МВФ закладывает в свои расчеты курс доллара на уровне 30 гривен за один доллар / УНИАН

Международный валютный фонд, который на днях перечислил Украине первый транш в 2,1 миллиарда в рамках новой программы сотрудничества, обновил прогноз курса гривни к доллару на период до 2025 года.

Как свидетельствуют данные Меморандума Украины с МВФ, прогноз курса гривни ухудшен по сравнению с октябрем 2019 года.

Согласно данным в тексте Меморандума, номинальный ВВП Украины в 2020 году cоставит 130,3 млрд долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс доллара на уровне 30 гривен за один доллар.

В 2021 году МВФ ожидает курс 28,9 гривни за доллар и 28,6 гривни за доллар - в 2022 году. Затем курс стабилизируется на уровне 28,7 гривни за доллар.

Читайте такжеРиск обвала гривны: эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года

Как сообщал Главред, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что украинскую валюту ждет не лучшая неделя. По его словам, курс доллара в Украине в течение недели до 20 июня может подорожать. В частности, американская валюта может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 гривни за один доллар.

МВФ курс доллара курс гривни ВВП транш доллар гривна новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Что будет с курсом до 2025 года: МВФ ухудшил прогноз для Украины». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:25
Коронавирус в Украине и мире на 14 июня: за сутки умерли 4 тысячи человек
06:56
Будет только хуже: как по Украине врежет рекордный обвал мировой экономики мнение
06:39
Что будет с курсом до 2025 года: МВФ ухудшил прогноз для Украины
06:29
Безусловно, эти босоножки без каблуков подарят ощущение свободы – фото Фото
06:10
Петров пост 2020: календарь питания и традиции
05:40
Короткие мужские стрижки 2020 – как подстричься на лето: фото Фото
05:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июня: усиление сексуальности и дара Видео
04:44
Ученые назвали идеальный климат для распространения коронавируса
04:25
В Минздраве рассказали, как будет работать Зеленский после обнаружения COVID-19 у первой леди
03:56
Пробное ВНО можно пройти онлайн Видео
03:26
В Минздраве рассказали, заработают ли кинотеатры в Украине
02:53
Аэропорт Борисполь возобновит международные перелеты: куда можно отправиться
02:40
Минздрав восстановит санитарно-эпидемиологическую службу: известен план Видео
02:21
Не лучшая неделя: аналитик дал прогноз, что будет с курсом после выходных
02:05
В США разработали эффективную вакцину от COVID-19 – подробности
01:48
Астролог сказал, когда Зеленского могут убить
01:28
В Украине еще не закончилась первая волна коронавируса - Ляшко Видео
00:56
Раскрыта диета Насти Каменских для ускорения обмена веществ
00:31
В ВОЗ рассказали о шансах заразиться коронавирусом летом
00:19
День работников легкой промышленности: какой сегодня праздник 14 июня Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять