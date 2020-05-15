Застынет на одной отметке: эксперт дал прогноз курса доллара до конца года

Курс доллара будет на уровне 27-28 грн / УНИАН

Курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

По его словам, на курс доллара повлияет плохой урожай и замедление экспорта и импорта. С осени доллар может добавить в цене еще около 10-15%. Однако точные прогнозы давать сложно, поскольку на экономическую ситуацию влияют не экономические факторы, а пандемия коронавируса.

"Те сценарии, которые нам показывают МВФ, ВЭФ, и другие организации, которые способны на такое сложное моделирование дальнейшего развития ситуации, особого оптимизма не внушают. Доллар, если Нацбанк будет придерживаться своей политики, будет соглашение с МВФ, прыгать не будет. Но и падать не будет", – считает Мазуренко.

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Напомним, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс доллара в Украине очень скоро подорожает.

"Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать", - сказал аналитик.

Как сообщал Главред, ранее появился тревожный прогноз курса доллара до конца 2020 года. Кроме того эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.