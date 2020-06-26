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Шок от COVID-19: эксперт дал мрачный прогноз насчет курса доллара

Стивен Роуч прогнозирует падение широкого индекса доллара на 35%.

26 июня 2020, 04:32
Кризис, доллар, США
Доллару предсказали падение индекса на 35% / Подробности

Решительные бюджетные меры, предпринятые в США в ответ на шок COVID-19, не лишены серьёзных последствий, заявил бывший председатель и главный экономист Morgan Stanley Asia, старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч.

По его мнению, размер внутренних сбережений в США, который уже был низким, теперь движется в зону отрицательных значений, что вероятно приведёт к рекордным размерам дефицита счёта текущих операций и значительному снижению стоимости доллара, пишет НВ.

Эксперт утверждает, что кризис COVID-19 стал особенно жёстким ударом для США, которые уже давно балансируют на тонкой грани недостаточных сбережений.

Он обратил внимание на то, что не имея достаточных собственных сбережений, но желая инвестировать и расти, США обычно занимают избыточные сбережения у зарубежных стран, и поэтому они сохраняют хронический дефицит счёта текущих операций, чтобы привлечь иностранный капитал.

Читайте такжеЭксперты предупредили о новом скачке доллара: когда курс пойдет вверх"Благодаря "непомерной привилегии" американского доллара, играющего роль доминирующей резервной валюты мира, эти заимствования обычно финансируются на крайне привлекательных условиях: как правило, не требуется никаких процентных или валютных уступок, которые в иных случаях необходимы для компенсации рисков иностранных инвесторов. Но так было раньше. В эпоху COVID-19 традиционные представления не работают", - пояснил экономист.

Эксперт не исключает, что в эпоху COVID-19 уровень чистых национальных сбережений вполне может рухнуть до ‑5% или даже ‑10% за ближайшие 2−3 года.

Роуч также подчеркнул, что доля доллара в мировых валютных резервах упала с чуть более 70% в 2000 году до чуть менее 60% сегодня, а меры США по сдерживанию пандемии COVID-19 стали катастрофическим провалом.

"Учитывая, что инфляционная реакция обычно запаздывает, а ФРС сохраняет экстраординарно мягкую монетарную политику, основное бремя уступок должно лечь на валюту, а не процентные ставки. Именно поэтому, я прогнозирую падение широкого индекса доллара на 35% в течение следующих 2−3 лет", - прогнозирует экономист.

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Он напомнил, что у столь сильного падения доллара имеются исторические прецеденты.

"Хотя пандемия COVID-19 распространилась из Китая, валютный COVID-шок, похоже, будет сделан в Америке", - добавил Роуч.

Напомним, ранее эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года.

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