УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Риск обвала гривны: эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года

16 мая 2020, 04:25

Эксперт исключил прогноз к концу года 31,5 грн/$.

Доллар
Эксперт исключил прогноз к концу года 31,5 грн/$ / УНИАН

По прогнозу главного экономиста Ukraine Economic Outlook Михаила Кухара, до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп.

Он высказал предположение, что этот сценарий реален при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Ошибки прошлого года, когда таким образом подавили экспортное и промышленное производство на 7-10%, надеюсь, будут учтены", — подчеркнул он в комментарии Минфину.

В то же время эксперт исключил прогноз к концу года 31,5 грн/$ и прогнозирует курс на начало 2021 года 27 грн+/-50 коп.

Читайте также"Дальше будет дороже": доллар готовится к новому прыжку – эксперт

"Хотя, зная тягу НБУ к инфляционному таргетированию, не исключено, что с нами сыграют в прошлогоднюю ревальвацию и укрепят курс к 25 грн/$ на лето и осень", – резюмировал Кухар.

Напомним, ранее эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.

курс доллара доллар гривна курс валют
Сейчас вы просматриваете новость «Риск обвала гривны: эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:25
Риск обвала гривны: эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года
03:52
Эксперименты в койке: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса
03:11
Комаровский рассказал, какое популярное лакомство полезно для иммунитета
02:17
Лечить нужно не только легкие: ученые заявили о новом коварстве COVID-19
01:38
"Панин вошел в чат": Дорофеева показала "Рай для футфетешистов"
00:54
Близкие контакты: топ-3 совета по качественному оральному сексу
00:19
Гороскоп на вторую половину мая: когда планировать поездки и серьезные покупки
15 мая, пятница
23:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 15 мая
23:41
"Устроил истерию": эксперт назвал причины резкой смены риторики Путина
23:25
Первая леди Украины разоткровенничалась о своих переживаниях
23:00
Заказ проституток и продажа собак: Притула объяснил, почему он не попал в Раду
22:46
Ученые рассказали о сроках появления вакцины от Covid-19 и ее стоимости
22:24
Скандал с младенцами в Киеве: в МИД анонсировали решение
22:12
В Минздраве назвали условие поголовного тестирования на Covid-19
22:00
Эрмитаж, МГУ и музей Пушкина попали под новые санкции Украины
21:59
"Красные линии" и перемены: что напророчил гороскоп на 16 мая Видео
21:30
Сивохо ошарашил обвинением в адрес украинской армии Видео
21:30
В Москве ответили на новый бан соцсетей РФ в Украине и вспомнили о свободе мнений
21:05
Когда в Украине пустят общественный транспорт: в Минздраве дали ответ Видео
21:03
"Настоящие друзья": в МИД отреагировали на помощь от ЕС
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять