Риск обвала гривны: эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года

Эксперт исключил прогноз к концу года 31,5 грн/$ / УНИАН

По прогнозу главного экономиста Ukraine Economic Outlook Михаила Кухара, до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп.

Он высказал предположение, что этот сценарий реален при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Ошибки прошлого года, когда таким образом подавили экспортное и промышленное производство на 7-10%, надеюсь, будут учтены", — подчеркнул он в комментарии Минфину.

В то же время эксперт исключил прогноз к концу года 31,5 грн/$ и прогнозирует курс на начало 2021 года 27 грн+/-50 коп.

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"Хотя, зная тягу НБУ к инфляционному таргетированию, не исключено, что с нами сыграют в прошлогоднюю ревальвацию и укрепят курс к 25 грн/$ на лето и осень", – резюмировал Кухар.

Напомним, ранее эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.