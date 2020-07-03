УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

"Катастрофический обвал гривны": эксперт оценил сценарий с гиперинфляцией

В Украине курс должен быть на уровне 28-30 гривен за доллар, считает Тарас Загородний.

3 июля 2020, 05:28
гривна, гривня
В Украине курс гривны занижен, считает эксперт

Яков Смолий был абсолютно неадекватен в плане обеспечения украинской экономики дешевыми ресурсами, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Зато он обеспечивал спекуляции и на курсе, и на внутреннем долге. Поэтому туда Смолию и дорога! Жалко, что не посадят", - пишет он в материале на Главреде.

Он напомнил, что согласно отчету Счетной палаты, бюджет Украины утратил порядка 10 миллиардов гривен на курсовой разнице, при этом в бюджете закреплен курс на уровне 28 гривен за доллар, а Нацбанк удерживал его на уровне 26.

Читайте такжеЭксперты предупредили о новом скачке доллара: когда курс пойдет вверх"Страшилка о том, что после увольнения Смолия произойдет катастрофический обвал гривны – абсолютное вранье. Прежде всего, подчеркиваю, что курс у нас занижен – он должен быть на уровне 28-30 гривен за доллар. Соответственно, он может прийти в соответствие с заложенными в бюджете показателями. Мягкая девальвация в условиях кризиса – это нормально, все страны так делают. Россказни про гиперинфляцию – тоже вранье. Низкая инфляция в условиях кризиса работает против страны. Для такой экономики, как украинская, инфляция 10-15% в год – это нормально: она и обеспечивает платежеспособность населения, и поддерживает экспортеров, и экономика при этом не убивается", - пояснил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что такая ситуация невыгодна спекулянтам: "Потому что низкая инфляция и курсовые игры позволяли им выкачивать из страны около 20% годовых на ровном месте, и все это уходило за рубеж. Потому их возмущение и вопли сейчас совершенно понятны – я бы, наверное, тоже обиделся, если бы у меня забирали такие огромные деньги".

Аналитик также добавил, что после увольнения Смолия политика Национального банка должна существенно измениться.

Читайте такжеШок от COVID-19: эксперт дал мрачный прогноз насчет курса доллара

"Прежде всего, должны снизиться нормативы по кредитованию. Банки должны выдавать кредиты, а то они выставили столь идиотские требования к украинским компаниям, что их могут выполнить только торговцы оружием, наркотикой и занимающиеся проституцией. Кроме того, НБУ должен будет ослабить давление на банковскую систему и сократить спекуляции на гривне – это поможет вовлечь в экономику дополнительные ресурсы", - резюмировал Загородний.

Напомним, ранее эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года.

Яков Смолий Тарас Загородний курс гривны курс доллара
Сейчас вы просматриваете новость «"Катастрофический обвал гривны": эксперт оценил сценарий с гиперинфляцией». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:28
"Катастрофический обвал гривны": эксперт оценил сценарий с гиперинфляцией
04:57
Можно ли заразиться COVID-19 в бассейне: Комаровский дал ответ Видео
04:21
"Виноват Кабмин": эколог объяснил, когда лесные пожары становятся катастрофой
04:00
Вакцина от COVID-19: в ВОЗ назвали новые оптимистичные сроки
03:42
"Сиси обнаженные": Вера Брежнева взбудоражила откровенным фото
03:10
Убивает клетки: ученые узнали о новой опасности коронавируса Видео
02:25
Таблетки от аллергии: какие препараты принимать
01:37
Как болеют COVID-19 дети Европы и Китая: ученые назвали главное отличие
00:55
Как распознать нездоровые отношения: 5 признаков любовной зависимости
00:19
День Мефодия: какой сегодня праздник 3 июля и что нельзя делать Видео
02 июля, четверг
23:56
"Хотели все сорвать": Смолий шокировал смелым обвинением в адрес нардепов
23:29
В Украине появился новый праздник - что и когда отмечать
23:17
Убийственная жара: синоптики рассказали, где в Украине ждать +42°С Видео
22:42
В ВСУ пояснили, чем НАТО поможет Украине в Черном море
22:20
Гренландия 2020 - новая дата выхода и захватывающий трейлер Видео
22:19
В Украине запустили автоматическое назначение пенсий: какие произойдут изменения
22:14
Коронавирус в Украине и мире 2 июля: COVID-19 поставил новый антирекорд
22:08
Гривна ускорила падение в 4 раза: свежие курсы валют Видео
21:47
Леди Гага без белья засветила сочную грудь для поклонников
21:43
"Беларусь на разрыв": Лукашенко сделал громкое заявление
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять