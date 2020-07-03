"Катастрофический обвал гривны": эксперт оценил сценарий с гиперинфляцией

В Украине курс гривны занижен, считает эксперт

Яков Смолий был абсолютно неадекватен в плане обеспечения украинской экономики дешевыми ресурсами, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Зато он обеспечивал спекуляции и на курсе, и на внутреннем долге. Поэтому туда Смолию и дорога! Жалко, что не посадят", - пишет он в материале на Главреде.

Он напомнил, что согласно отчету Счетной палаты, бюджет Украины утратил порядка 10 миллиардов гривен на курсовой разнице, при этом в бюджете закреплен курс на уровне 28 гривен за доллар, а Нацбанк удерживал его на уровне 26.

Читайте такжеЭксперты предупредили о новом скачке доллара: когда курс пойдет вверх"Страшилка о том, что после увольнения Смолия произойдет катастрофический обвал гривны – абсолютное вранье. Прежде всего, подчеркиваю, что курс у нас занижен – он должен быть на уровне 28-30 гривен за доллар. Соответственно, он может прийти в соответствие с заложенными в бюджете показателями. Мягкая девальвация в условиях кризиса – это нормально, все страны так делают. Россказни про гиперинфляцию – тоже вранье. Низкая инфляция в условиях кризиса работает против страны. Для такой экономики, как украинская, инфляция 10-15% в год – это нормально: она и обеспечивает платежеспособность населения, и поддерживает экспортеров, и экономика при этом не убивается", - пояснил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что такая ситуация невыгодна спекулянтам: "Потому что низкая инфляция и курсовые игры позволяли им выкачивать из страны около 20% годовых на ровном месте, и все это уходило за рубеж. Потому их возмущение и вопли сейчас совершенно понятны – я бы, наверное, тоже обиделся, если бы у меня забирали такие огромные деньги".

Аналитик также добавил, что после увольнения Смолия политика Национального банка должна существенно измениться.

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"Прежде всего, должны снизиться нормативы по кредитованию. Банки должны выдавать кредиты, а то они выставили столь идиотские требования к украинским компаниям, что их могут выполнить только торговцы оружием, наркотикой и занимающиеся проституцией. Кроме того, НБУ должен будет ослабить давление на банковскую систему и сократить спекуляции на гривне – это поможет вовлечь в экономику дополнительные ресурсы", - резюмировал Загородний.

Напомним, ранее эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года.