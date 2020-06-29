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Давление карантина: эксперт предупредил о резком падении гривны

В выигрыше остались зарубежные финансовые спекулянты, считает Олег Пендзин.

29 июня 2020, 02:30
Доллары
Тренд качнется в сторону девальвации гривны / Reuters

На предстоящей неделе коридор 26,5-27 грн за доллар сохранится, заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как подчеркнул он в комментарии Сегодня, риск усиления карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом "давит" на курс валют, при этом на него также влияют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривны, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее.

"Зато в выигрыше зарубежные финансовые спекулянты, которые еженедельно погашают гривневые ОВГЗ и выводят с рынка доллары по выгодному для себя курсу", - считает он.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что на межбанковский рынок на этой неделе начали выходить за валютой автоимпортеры, которые завозят в Украину новые автомобили. Из-за этого в начале июля тренд качнется в сторону девальвации гривны до 27 грн за доллар.

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Напомним, ранее эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года.

курс доллара доллар гривна
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