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Радикальный обвал валютного курса: эксперты дали неожиданный прогноз до конца года

18 мая 2020, 05:05

Гривна продолжит свой рост, говорят аналитики.

Доллары
Гривна продолжит свой рост, говорят аналитики / Reuters

В ближайшую неделю ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5−26,6 грн, а наличный доллар в банках — 26,5−26,8 грн, заявил старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб.

Как уточнил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин, рынок сохраняет низкую активность и ликвидность, пишут Факты.

"Ситуация остается все еще тяжелой и по мере выхода страны из карантина давление на курс будет возрастать. В ближайшее время гривна может еще укрепиться — вплоть до отметки 26,6 грн за доллар", — считает он.

В свою очередь аналитик Инвестиционной группы УНИВЕР Михаил Федоров не исключает, что курс гривны уже в ближайшее время сможет укрепиться до отметки 25 грн за доллар.

Читайте также"Дальше будет дороже": доллар готовится к новому прыжку – эксперт"Далее динамика курса гривны может повторить ту, которая была в 2019 году, когда национальная валюта укрепилась с 28 грн за доллар в январе 2019 года до 23,2 грн за доллар в декабре 2019 года.

Уровень 25 гривен за доллар — это цель в перспективе пары месяцев. После гривна, скорее всего, продолжит свой рост. И я считаю, что в консервативном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 24 грн за доллар. В базовом варианте гривня достигнет уровня 23 грн за доллар, а в оптимистичном варианте к концу года курс составит 21 грн за доллар", - отметил Федоров.

Он не исключил, что гривна может столь радикально укрепиться по причине того, что дефицит бюджета в этом году во многом будет профинансирован за счет внешних заимствований. А для платежного баланса эти заимствования будут чистым притоком капитала.

Напомним, ранее эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.

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