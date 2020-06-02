Эксперты предупредили о новом скачке доллара: когда курс пойдет вверх

Ожидается умеренный рост курса доллара / 1fin.biz

В Украине в первую неделю июня национальная валюта станет плавно дешеветь по отношению к доллару.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара может вырасти и пересечь отметку в 27 гривен за доллар, пишет Obozrevatel.

По мере выхода страны из карантина, импортеры наращивают активность, однако ориентируются на состояние реального спроса на товары, пояснил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи отметки 27 гривен за доллар, пока на рынке не появится крупный игрок, способный нарушить равновесие и поднять курс вверх", - прогнозирует он.

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В свою очередь старший аналитик Альпари Вадим Иосуб не исключил, что в ближайшую неделю ожидают умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 гривен, а наличный доллар в банках может быть около 27,0/27,2 гривен.

Напомним, ранее эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года.