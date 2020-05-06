Пессимистический прогноз: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в мае

Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в мае / УНИАН

С начала понедельника, 4 мая, курс доллара к гривне вырос на 2 копейки, а курс евро снизился ровно на ту же сумму. В среду, 6 мая, Нацбанк установил официальные курсы на уровне 26,98 гривен за доллар и 29,27 гривен за евро.

Аналитики компании Forex Club сделали новый прогноз - постепенно, по мере выхода Украины из коронавирусного карантина, отложенный спрос на доллар и евро формирует повышенный интерес к импортной продукции и, в условиях падающего экспорта, увеличит внешнеторговый дефицит, сообщает портал Факты.

Читайте такжеКурс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на май 2020В условиях снижения производства металлургической продукции в Украине и крайне низких объемов экспорта на внешние рынки будет снижаться объем поступлений валюты от экспорта в страну.

Далее, серьезное уменьшение денежного потока от заробитчан на время кризиса и в послекарантинный период точно приведет к снижению поступлений валюты более чем на 2 млрд долларов США до конца 2020-го. Такой фактор также в значительной степени снизит предложение валюты на рынке.

Напомним, ранее старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб, рассказал, как, почему и когда курс доллара свалится до уровня 27 гривен.