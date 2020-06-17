Чего ждать от курса до конца недели: аналитик дал прогноз

Значительных изменений на валютном рынке не ожидается / segodnya.ua

На текущей неделе на валютном рынке будет все спокойно. Курс доллара будет находиться в пределах того же коридора, что и неделей ранее.

Такой прогноз озвучил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, передает РБК-Украина.

По прогнозу аналитика, курс гривни будет колебаться в пределах 26,5-27 гривни за доллар.

"На этой неделе значительных изменений на валютном рынке мы не ожидаем. На прошлой неделе в целом рынок балансировался самостоятельно, оставляя курс гривны в пределах все того же коридора 26,5-27 грн/долл. НБУ хотя и выкупал избыток предложения валюты, общий объем выкупа сократился в десять раз - до 40 млн долларов с 411 млн долларов неделей ранее. Поэтому прошедшую неделю гривна завершила на уровне 26,75 грн/долл. Ослабление курса гривны за всю прошлую неделю составило 0,8% ", - пояснил аналитик.

Котович считает, что на этой неделе валютный рынок будет балансироваться самостоятельно, и Нацбанк лишь иногда может сглаживать возможные колебания.

"Не будет и особых шоковых моментов, ведь возмещения НДС и большие налоговые платежи, скорее всего, снова придутся уже на следующую неделю", - отметил эксперт.

Тем временем Национальный банк Украины снизил курс доллара сразу на 10 копеек. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 17 июня установлен на уровне 26,7424 гривни за один доллар (-0,1016 грн). При этом курс доллара на 16 июня составлял 26,844 гривни.

Курс доллара НБУ на 17 июня / bank.gov.ua

Как сообщал Главред, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что украинскую валюту ждет не лучшая неделя. По его словам, курс доллара в Украине в течение недели до 20 июня может подорожать. В частности, американская валюта может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 гривни за один доллар.