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Чего ждать от курса в первую неделю июня: аналитик дал прогноз

29 мая 2020, 11:46

Курс доллара в Украине добавит в цене.

доллар, курс доллара
Аналитик дал прогноз курса доллара на первую неделю июня / Фото УНИАН

Курс доллара в Украине в первую неделю июня 2020 немного подрастет в цене. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, на следующей неделе наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 гривни.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 грн", – сказал Иосуб в комментарии украинским СМИ.

Эксперт добавил, что курс доллара в Украине достаточно устойчиво рос еще с прошлой среды, и лишь в четверг впервые за неделю произошло укрепление гривны.

"Тем не мене потенциал ослабления национальной валюты, вызванный снижением поступления экспортной выручки от продажи урожая прошлого года, еще не исчерпан", – отметил Иосуб.

Отметим, официальный курс доллара в Украине по состоянию на пятницу, 29 мая, подешевел на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте центробанка, курс доллара НБУ на 29 мая установлен на таком уровне: 26,9059 гривни за 1 доллар (-0,0943 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,0002 гривни за 1 доллар.

Курс доллара НБУ на 29 мая 2020
Курс доллара НБУ на 29 мая 2020 / bank.gov.ua

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Напомним, ранее главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар дал прогноз, что до конца года курс доллара продержится на отметке 27 грн+/-50 коп.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене.

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