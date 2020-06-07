Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз на неделю

Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн / УНИАН

В течение недели с 8 июня курс доллара в Украине поползет вниз. Это связано с утверждением Международным валютным фондом программы stand-by для Украины.

Такой прогноз курса доллара к гривне дал аналитик Альпари Вадим Иосуб, сообщает РБК-Украина.

По словам эксперта, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,5 гривни.

Иосуб добавил, что на прошлой неделе наблюдалось снижение курса доллара, в том числе благодаря тому, что появилась определенная ясность относительно кредита МВФ для Украины.

Читайте такжеРадоваться нечему: в Минфине ошарашили прогнозом по курсу доллара до конца годаАналитик напомнил, что 9 июня МВФ рассмотрит предоставление помощи Украине в рамках новой программы. Первый транш в сумме 1,9 млрд долларов может быть получен сразу после утверждения программы.

Как сообщал Главред, СМИ опубликовали полный текст Меморандума Украины с МВФ, в котором прописаны обязательства, взятые официальным Киевом для получения кредита в 5 млрд долларов. Документ подписан президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Яковом Смолием.