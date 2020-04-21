Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на май 2020

Курс доллара в мае может стоить примерно 27,5-27,9 грн/долл / Фото pixabay.com

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз относительно того, каким буде курс доллара в Украине в мае 2020 года.

По его словам, курс доллара к гривне в мае будет колебаться между отметок в 27,5 и 27,9 гривни за один "доллар".

Эксперт считает, что курс доллара будет зависеть от того, сколько еще будет продолжаться карантин в Украине.

"Мы в любом случае увидим поэтапную девальвацию, которая уже заложена в бюджете страны. Думаю, что в ближайшее время курс гривни по отношению к доллару будет находиться в стабильном диапазоне, но уже в мае может перейти к отметкам 27,5-27,9 грн/долл", – сказал Мазуренко в комментарии изданию Обозреватель.

При этом резкой девальвации гривни также ожидать не стоит, отметил он.

Напомним, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало базовый консенсус-прогноз, каким будет курс доллара в Украине к концу 2020 года и в следующем году. В свою очередь, экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, каким будет новый курс доллара в Украине.