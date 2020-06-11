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Чего ждать от курса доллара после транша МВФ – прогноз эксперта

11 июня 2020, 05:01

Определяющим для валютного рынка будет решение НБУ по процентной ставке.

Доллары
Курс доллара в Украине будет торговаться в диапазоне 26,5-26,8 гривни / УНИАН

Во вторник, 9 июня, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу stand-by для Украины объемом в 5 миллиардов долларов. Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин объяснил, как решение МВФ повлияет на курс доллара в Украине.

По словам эксперта, долгожданное одобрение советом управляющих МВФ новой программы поддержки Украины практически не оказывает влияния на рынок, так как это событие уже заложено в курс, пишет Сегодня.

"После получения транша МВФ Украина также ожидает поступления средств от Еврокомиссии и Всемирного банка. Тем не менее, определяющим для валютного рынка будет решение НБУ по процентной ставке", - считает аналитик.

После опубликованных данных Укрстата по майской инфляции в 0,3%, сформированной за счет падения цен на энергоносители, НБУ имеет все весомые аргументы для снижения учетной ставки. Перспективу снижения ставки также зафиксировал Минфин, разместив трехмесячные и шестимесячные ОВГЗ с доходностью ниже 10%.

"Понижение учетной ставки даст дополнительную ликвидность рынку и это может надавить на гривню. Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 26,5-26,8 грн/долл.", – резюмировал эксперт.

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Как сообщал Главред, ранее аналитик группы ICU Тарас Котович дал прогноз, что в течение текущей недели курс доллара в Украине может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и даже продолжить движение в сторону 26 гривен за один "бакс".

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