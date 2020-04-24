Эксперт рассказал, когда курс доллара свалится до 27 гривен

Эксперты рассказали, когда курс доллара снизится до 27 гривен / УНИАН

Всю пост-Пасхальную неделю курсы доллара и евро понемногу снижались. Со среды 22 апреля, курс американской валюты снизился на 7 копеек, а европейской — на 22 копейки.

В четверг, 23 апреля, правление Нацбанка приняло решение о снижении учетной ставки на 2% - до 8%. "В ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках — около 26,9−27,2 грн", — дал прогноз старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, сообщает портал Факты.

Читайте такжеМожно бежать в обменник: аналитик пообещал падение курса доллараПо словам экспертов, уровень инфляции в марте-апреле 2020-го был ниже, чем сперва ожидалось - несмотря на временный рост цен в условиях коронавирусного карантина.

Кроме того, правление НБУ принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление на гривну является умеренным, а экономика требует серьезной поддержки из-за негативного влияния карантинных мер на бизнес.

Напомним, ранее финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз относительно того, каким будет курс доллара в Украине в мае 2020 года.