Аналитик рассказал, какой будет курс доллара после майских праздников:

Аналитик дал прогно по курсу валют / УНИАН

С понедельника, 27 апреля, курс доллара по отношению к гривне снизился на 9 копеек (евро, напротив, подорожало на 10 копеек). На среду, 29 апреля, Нацбанк установил официальные курсы на уровне 27 гривен 5 копеек за доллар и 29 гривен 43 копейки за евро.

"По итогам недели курс гривни к доллару без существенных изменений. В рамках недели национальная валюта удерживается на отметке 27 гривен за доллар. По причине фактора выходного - 1 мая - можно сказать, что курс будет находиться в узком диапазоне 27,10−27,20 грн за доллар. Евро в рамках недели удерживает отметку 29,30, показывая нейтральную динамику. Наличный курс доллара остается на уровне 27,10 грн", - спрогнозировал для портала Факты аналитик компании Альпари Максим Пархоменко.

По его мнению, в текущих условиях пройти отметку в 27 гривен доллару сразу после майских будет сложно.

"Принятие законов для транша от МВФ и сам транш не будут реализованы в ближайшие две недели. В связи с этим курс доллара и дальше останется в нейтральном режиме", — подытожил Пархоменко.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings дало новый и достаточно пессимистичный прогноз по поводу того, каким будет курс доллара в Украине до конца 2020 года.