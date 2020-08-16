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"Шок на рынке": в Минфине оценили сценарий резкого скачка курса доллара

16 августа 2020, 07:19

Сергей Марченко не исключил ревальвацию или девальвацию гривны.

Доллары
Сергей Марченко спрогнозировал курс доллара / ufg.com.ua

Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что он не видит предпосылок для достижения курса доллара в Украине до отметки 30 UAH/USD.

Об этом глава Минфина сказал в интервью журналу Фокус.

"Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", – констатировал Марченко.

Он также добавил, что стране нужен курс гривны, обеспечивающий макроэкономическую стабильность.

"Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке", - подчеркнул министр.

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Напомним, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

Доллар курс доллара доллар гривна курс валют Сергей Марченко Минфин
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