В Украине вырастут цены и курс доллара: нардеп от Слуги народа назвал причину

Дополнительная эмиссия отразится на гривне и долларе в Украине / УНИАН

Дополнительная эмиссия гривны непременно приведет к девальвации национальной валюты, скачку цен и росту курса доллара. Данная мера станет вынужденной в связи с кризисом.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, парламентарий от фракции Слуга народа Дмитрий Наталуха в интервью РБК-Украина.

По его словам, если данное решение будет принято, рост цен и курса доллара неизбежен.

"Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%", - сказал депутат, отметив, что вопрос роста цен и снижения курса гривны будет зависеть от того, куда конкретно будут направлены финансовые средства. Деньги могут пойти крупному украинскому бизнесу, который создает самое большое количество рабочих мест в стране.Читайте такжеКак повлияет на курс гривни отставка Смолия: эксперты озвучили худший сценарий

Также он утверждает, что Украина вынужденно пойдет на данный шаг, чтобы снизить волну реэмиграции после открытия границ со странами Евросоюза.

"Мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться", - утверждает нардеп.

Напоследок он подчеркнул, что партия Слуга народа готова идти на непопулярные меры с целью сохранения рабочих мест.

Тем временем финансовый аналитик Андрей Шевчишин сделал прогноз, согласно которому курс доллар в ближайшие дни может подешеветь.