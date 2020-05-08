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Что будет с курсом без транша МВФ: эксперт дал неутешительный прогноз

8 мая 2020, 11:22

Пока что переговоры с МВФ используют как фактор стабилизации, а не действенный механизм получения денег.

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Курс доллара поднимется выше 30 гривен без транша МВФ / Фото Reuters

Курс доллара в Украине может подняться выше отметки в 30 гривен за один "зеленый", если страна не получит транш Международного валютного фонда. Такой прогноз сделал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

По его словам, сейчас правительство пытается маневрировать, а Минфин всеми способами пытается уверить рынок в том, что транш МВФ все же будет.

"Давая рынку надежду и вселяя веру в будущее сотрудничество с МВФ, Минфин может легче занимать на внешнем и внутреннем рынке, не нуждаясь в деньгах МВФ", - сказал Пархоменко в комментарии РБК-Украина.

Эксперт отметил, что если заявить, что Украина не работает с МВФ, то это будет означать закрытие доступа к долговому рынку. Кроме того, такое заявление создаст проблемы для бюджета и посеет панику на рынке.

"В связи с этим так долго тянутся переговоры с МВФ. Возникает ощущение, что их используют как фактор стабилизации, а не действенный механизм получения денег", - добавил Пархоменко.

Читайте такжеПессимистический прогноз: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в маеВ таком положении Украина может протянуть до осени.

"В этот период нас ожидают крупные выплаты по долгам. Разобраться с ними мы можем за счет нового кредита от МВФ, заняв деньги на рынке или урезав расходы бюджета. Возможности для займов на рынке будут открываться ближе к концу лета. Скорее всего, покрыть дефицит за счет внешних рынков в такой коротки срок не получится. Из-за этого нужно будет занимать деньги у МВФ в дальнейшем. Если ситуация на рынках будет положительной, сотрудничество с МВФ будет ограничено", - резюмировал аналитик.

Как сообщал Главред, ранее эксперты дали мрачный валютный прогноз до лета. Кроме того аналитики прогнозируют, что в мае Украину ожидает ползучая девальвация до 28 гривен за доллар. 

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