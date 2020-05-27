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Гривня - в хорошей форме: эксперт рассказал, когда подорожает доллар

27 мая 2020, 05:37

До конца 2020 года курс доллара не должен уйти выше 30 грн/долл.

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В ближайшее время курс доллара будет стабильным/ Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине в ближайшее время будет стабильным. Резкого подорожания американской валюты ждать не стоит, однако и снижения курса до 25 гривен за один доллар также не будет. Такой прогноз сделал инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса.

"В ближайшее время особых движений не будет, потому что пока все стабильно, у нас благоприятная ситуация в торговом балансе, также будут заходить деньги извне – не только МВФ, но и Всемирный банк и ЕС. Поэтому гривна в хорошей форме", - сказал эксперт в комментарии Апострофу.

По его прогнозу, к концу лета – началу осени стоит ожидать умеренного снижения курса гривни.

"Если не будет каких-то глупостей, в том числе, если не будет сорвана программа с МВФ, то курс до конца 2020 года не должен уйти выше 30 гривен/доллар. Вполне реальный курс – 28-29 гривен/доллар", -  дал прогноз Фурса.

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Как сообщал Главред, главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар дал прогноз, что до конца года курс доллара продержится на отметке 27 грн+/-50 коп.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене. 

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