Что будет с долларом после получения Украиной транша МВФ - прогноз эксперта

МВФ примет решение по поводу Украины 9 июня / IMF

Транш Международного валютного фонда надавит на курс доллара в Украине, однако ниже 26,5 гривни за один "бакс" Нацбанк курс не опустит. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

Аналитик объяснил укрепление гривни появлением информации о положительном решении совета директоров МВФ о выделении Украине транша в 1,9 млрд долларов, которые пополнят резервы Нацбанка, передает сайт Сегодня.

"Межбанковский рынок в "анабиозе", покупателей практически не было, импортеры ждут дальнейшего ослабления курса. Отсюда и стабильная всю неделю ревальвация гривни", – сказал Шевчишин.

Во вторник, 9 июня, ожидается положительное решение МВФ по выделению Украине транша в 1,9 млрд грн.

"Деньги поступят в Украину в течение одного-двух дней, это надавит на курс, но ниже пороговой отметки в 26,5 грн/доллар Нацбанк курс не опустит. Крепкая гривня бьет по экспортерам, и так страдающим от низкого спроса на их продукцию. Сейчас "золотой акцией" на рынке продолжает владеть регулятор", - считает эксперт.

Как сообщал Главред, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб дал прогноз, что в течение недели с 8 до 14 июня курс доллара в Украине подешевеет на 20-30 копеек и опустится до отметки в 26,4 гривни за доллар.

Напомним, финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене.