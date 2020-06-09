УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Что будет с долларом после получения Украиной транша МВФ - прогноз эксперта

9 июня 2020, 06:01

9 июня ожидается положительное решение МВФ по выделению Украине транша в 1,9 млрд гривен.

Логотип МВФ
МВФ примет решение по поводу Украины 9 июня / IMF

Транш Международного валютного фонда надавит на курс доллара в Украине, однако ниже 26,5 гривни за один "бакс" Нацбанк курс не опустит. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

Аналитик объяснил укрепление гривни появлением информации о положительном решении совета директоров МВФ о выделении Украине транша в 1,9 млрд долларов, которые пополнят резервы Нацбанка, передает сайт Сегодня.

"Межбанковский рынок в "анабиозе", покупателей практически не было, импортеры ждут дальнейшего ослабления курса. Отсюда и стабильная всю неделю ревальвация гривни", – сказал Шевчишин.

Во вторник, 9 июня, ожидается положительное решение МВФ по выделению Украине транша в 1,9 млрд грн.

"Деньги поступят в Украину в течение одного-двух дней, это надавит на курс, но ниже пороговой отметки в 26,5 грн/доллар Нацбанк курс не опустит. Крепкая гривня бьет по экспортерам, и так страдающим от низкого спроса на их продукцию. Сейчас "золотой акцией" на рынке продолжает владеть регулятор", - считает эксперт.

Как сообщал Главред, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб дал прогноз, что в течение недели с 8 до 14 июня курс доллара в Украине подешевеет на 20-30 копеек и опустится до отметки в 26,4 гривни за доллар.

Напомним, финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене.

МВФ курс доллара курс гривни доллар гривна новости Украины Андрей Шевчишин
Сейчас вы просматриваете новость «Что будет с долларом после получения Украиной транша МВФ - прогноз эксперта». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:01
Что будет с долларом после получения Украиной транша МВФ - прогноз эксперта
05:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успех Видео
05:39
Между кирпичом и кобальтом: 6 восхитительных цветовых трендов на лето Фото
05:19
Белый хлеб реабилитировали: эксперт развеял 5 мифов о хлебе Видео
04:49
Прикольные поздравления с Днем друзей своими словами и живые картинки
04:16
Медики рассказали, какие виды спорта полезнее всего для здоровья
03:30
Коронавирус в Испании отступает: страна ослабляет карантин
02:45
Ученые впервые в мире напечатали искусственное ухо внутри мыши без операции
02:10
Президент Турции рассказал Трампу, кто причастен к организации беспорядков в США
02:07
Когда откроются базы отдыха в Украине: в МОЗ назвали дату Видео
01:38
Коп коленом душит Трампа: в журнале Charlie Hebdo поиздевались над президентом США
01:09
Ученые выяснили, почему женщины начинают злоупотреблять алкоголем
00:44
Продавать или покупать валюту: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
00:19
Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы – видео
00:19
День друзей 2020: какой сегодня праздник 9 июня и как поздравлять Видео
08 июня, понедельник
23:58
Путинские оккупанты шокировали статистикой коронавируса по Крыму
23:32
Круче, чем Египет: сколько придется отстегнуть за отдых в Украине
23:02
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 8 июня
22:47
Депутат от Слуги народа Заславский впервые лично рассказал о драке на Житомирщине
22:30
Издевательства оккупантов: у порта Керчи появились большие проблемы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять