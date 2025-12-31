Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

Главным фактором неопределенности остается интенсивность боевых действий.

Сколько будет стоить доллар в первый месяц 2026 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

В январе 2026 года курс доллара будет оставаться стабильным под контролем НБУ

Режим "управляемой гибкости" и выравнивание спроса и предложения обеспечат отсутствие резких колебаний

Прогнозируемый коридор курса - 42,2-42,8 грн

В январе 2026 года доллар в Украине будет вести себя предсказуемо: резких колебаний не ожидается, а Национальный банк продолжит удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем. В начале месяца возможно незначительное подорожание американской валюты, однако общая динамика будет оставаться стабильной.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Рынок входит в период выравнивания спроса и предложения

По словам эксперта, ключевые факторы, которые будут влиять на курс, уже понятны, а режим "управляемой гибкости" продолжит работать. Именно он обеспечивает контролируемые пределы колебаний и прогнозируемые реакции регулятора.

Лесовой отметил, что январь станет лишь стартом периода, когда валютный рынок постепенно будет выходить на баланс. Самая активная фаза традиционно приходится на конец месяца - начало февраля. В то же время уже в первой половине января ожидается уменьшение курсового давления.

На курс, как и раньше, будут влиять три ключевых фактора:

интенсивность боевых действий,

последствия атак РФ на инфраструктуру,

ритмичность международной финансовой помощи в 2026 году.

Прогнозируемый коридор - 42,2-42,8 грн за доллар

Эксперт назвал этот диапазон оптимальным и таким, что не создает дополнительных рисков для экономики.

Новый курс валют - прогноз экспертов

Аналитики инвестиционной компании ICU отмечают, что недавнее укрепление гривны было ожидаемым и стало следствием продуманной политики Национального банка, который активно использовал валютные интервенции для выравнивания рынка.

По их мнению, в дальнейшем регулятор может ослабить контроль над курсом, допустив более заметные колебания и постепенно переходя к мягкой, управляемой девальвации гривны.

Курс доллара - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие-то купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

