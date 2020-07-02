Гривна ускорила падение в 4 раза: свежие курсы валют

Курс валют 3 июля 2020 - курс доллара к гривне сегодня обвалил Смолий / Reuters

Официальный курс гривны к доллару скатился вниз после новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия.

Украинская валюта слабеет второй день подряд.

На 3 июля 2020 курс НБУ установлен на уровне: курс гривны к доллару США – 27,18 грн/$, курс гривны к евро – 30,66 грн/евро.

Таким образом, гривна просела по отношению к доллару на 41 копейку, а евро – на 66 копеек (по сравнению с предыдущим показателем НБУ).

Курс доллара на межбанке к окончанию торгов зафиксировался на отметке 27,22-27,25 грн/$. Курс европейской валюты – 30,69-30,72 грн/евро.

Напомним, официальный курс доллара в Украине по состоянию на четверг, 2 июля, подорожал более чем на 10 копеек, а официальный курс евро добавил в цене 13 копеек.

Ранее банкиры дали прогноз, как отставка главы НБУ Якова Смолия скажется на курсе гривни. В частности, эксперты прогнозируют, что отставка Смолия наверняка скажется на валютном рынке и на курсе гривны, причем в ближайшее время.