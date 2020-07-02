УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Гривна ускорила падение в 4 раза: свежие курсы валют

Курс гривны к евро снизился до 30,66 грн/евро.

2 июля 2020, 22:08
Курс валют 3 июля 2020 - курс доллара к гривне сегодня обвалил Смолий
Курс валют 3 июля 2020 - курс доллара к гривне сегодня обвалил Смолий / Reuters

Официальный курс гривны к доллару скатился вниз после новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия.

Украинская валюта слабеет второй день подряд.

На 3 июля 2020 курс НБУ установлен на уровне: курс гривны к доллару США – 27,18 грн/$, курс гривны к евро – 30,66 грн/евро.

Таким образом, гривна просела по отношению к доллару на 41 копейку, а евро – на 66 копеек (по сравнению с предыдущим показателем НБУ).

Курс доллара на межбанке к окончанию торгов зафиксировался на отметке 27,22-27,25 грн/$. Курс европейской валюты – 30,69-30,72 грн/евро.

Напомним, официальный курс доллара в Украине по состоянию на четверг, 2 июля, подорожал более чем на 10 копеек, а официальный курс евро добавил в цене 13 копеек.

Ранее банкиры дали прогноз, как отставка главы НБУ Якова Смолия скажется на курсе гривни. В частности, эксперты прогнозируют, что отставка Смолия наверняка скажется на валютном рынке и на курсе гривны, причем в ближайшее время.

курс гривни курс валют курс доллара курс евро Яков Смолий НБУ
Сейчас вы просматриваете новость «Гривна ускорила падение в 4 раза: свежие курсы валют». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:20
Гренландия 2020 - новая дата выхода и захватывающий трейлер
22:19
В Украине запустили автоматическое назначение пенсий: какие произойдут изменения
22:14
Коронавирус в Украине и мире 2 июля: COVID-19 поставил новый антирекорд
22:08
Гривна ускорила падение в 4 раза: свежие курсы валют Видео
21:47
Леди Гага без белья засветила сочную грудь для поклонников
21:43
"Беларусь на разрыв": Лукашенко сделал громкое заявление
21:43
В Минкульте рассказали, будут ли пересмотрены языковые квоты
21:08
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность Видео
21:07
ПриватБанк "сливает" данные своих клиентов - расследование СМИ Видео
20:44
Почему Смолий ушел как негодяй мнение
20:31
Черника для зрения: Комаровский развенчал популярный миф
20:30
Истерически кричала и покусала санитарку: в Николаеве случился скандал из-за COVID-19
19:56
Сладкая дыня: в чем польза и вред для организма
19:28
Пора на спектакль: когда стартует театральный сезон в столице
19:24
В Раде рассказали, как россияне заставляли пленных украинцев голосовать на референдуме Путина
19:14
Открытие границ: что не так с "зеленым" списком Евросоюза мнение
18:54
"Тревожный сигнал": в ЕС запаниковали из-за отставки Смолия
18:53
Коронавирусные вечеринки: американцы специально заражаются ради приза Видео
18:36
На какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club
18:16
В Киеве депутата обвинили в избиении зама главного архитектора до сотрясения мозга
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять