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Легализация самогона в Украине: депутаты согласны простить налоги за молоко

6 октября 2020, 14:43

В обмен на отмену штрафов депутаты намерены ввести налогообложение для самогонщиков.

Как предлагают продавать самогон в Украине - штраф, акциз и лазейки
Как предлагают продавать самогон в Украине - штраф, акциз и лазейки / 1zoom.ru

Самогоноварение в Украине 2020 может стать легальным: в Раде зарегистрировали очередной законопроект на эту тему.

Документ предлагает отменить штраф за самогоноварение в Украине – причем наказание за продажу самогона в Украине отменят как для производителей, так и покупателей хмельного товара. Отменят и штраф за само наличие самогонного аппарата в доме, пишет УНИАН. Пока что штраф за самогоноварение Украина 2020 установила на уровне 85 грн и 170 грн (первый – за покупку, второй – за производство).

Читайте такжеСплошные подводные камни: что не так с госбюджетом-2021В то же время – в обмен на отмену штрафов – депутаты намерены ввести налогообложение для самогонщиков. Для бутылей с первачом придется приобретать акцизы, а само производство модернизировать. Как отмечается в сопроводительной записке, "производство, разлив и хранение должно отвечать условиям, при которых уменьшается негативное влияние продукта".

При этом акциз за самогон можно будет и не платить – с помощью молока. К тем, кто производит тонну молока в месяц, будет применяться принцип "вари и не плати". Таким образом парламентарии вместе с самоговарением надеются развить в Украине и молочную отрасль.

Экономический эксперт Олег Пендзин напомнил, что подобная самогонно-молочная метода хорошо зарекомендовала себя в Швейцарии.

"Но Украина – не Швейцария. У нас льготы по налогообложению производства самогона в привязке к надоям молока приведут лишь к увеличению производства алкоголя. В Украине, к сожалению, правовой нигилизм. Мы не платим налогов, мы не считаем законодательство обязательным к исполнению. У нас нет равенства всех перед законом. Как только у нас создается коридор для каких бы то ни было льгот, тут же этим пользуются все, вне зависимости от соблюдения правил получения льготы", – констатировал экономист.

Законопроекты в Раде: последние новости

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