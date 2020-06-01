Кравчук рассказал, сколько Украине стоил отказ от ядерного оружия

Украина располагала 46 ядерными боеголовками на твердом топливе / http://warcyb.org.ru/

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук оценил отказ Киева от ядерного оружия.

"Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах 250 млрд", — сказал он в эфире программы Бацман.

По его словам, с представителями США не было разговора о том, чтобы такую сумму Украине компенсировали Соединенные Штаты.

"Такого прямого разговора не было. Но было сказано о затратах. Тогда мы не знали цифр, как сегодня. Я же читал, общался с людьми, обращался к тем, кто разбирается в этом деле. Потому что президент, при всем уважении, не всеми фактами и цифрами может владеть. И это нормально, он не может все знать. Было сказано, что это очень большие затраты на постановку этого оружия на территории Украины, еще больше затраты могут быть при ликвидации оружия", — объяснил Кравчук.

Он также подчеркнул. что у Украины было около 46 ядерных боеголовок на твердом топливе, остальные были жидкотопливные.

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"Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия. Мне химики говорили, что если оно, не дай господи, разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения. Я говорил об этом: "Как нам? Мы, Украина, самостоятельно это сделать не можем. Россия хочет только забрать ядерные боеголовки", — добавил Кравчук.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, профессор Игорь Романенко заявил, что у Украины остаются возможности для возобновления ядерного арсенала.