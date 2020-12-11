Локдаун в Украине: у Зеленского рассказали о последствиях жесткого карантина ​

У Зеленского рассказали о потерях для бюджета из-за локдауна / УНИАН

Внештатный советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко​ рассказал о последствиях локдауна для Украины.

По его словам ВВП зависит от всех секторов экономики, и от сферы услуг, в том числе.

"Мы исходим из логики, что абсолютно жесткий карантин в виде локдауна на протяжении двух недель для украинской экономики мог бы сказаться на уровне, не превышающем 1 млрд долларов. Мы говорим о сумме, которая при самом жестком варианте составила бы 0,7% ВВП. При этом прямые потери для государственного бюджета могут составить порядка 400 млн долларов. Опять-таки, это наиболее жесткий формат локдауна", — сказал Олег Устенко, передает телеканал Украина 24.

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Устенко подчеркнул, что прямые потери для бюджета составят порядка 200 млн долларов и оценил ситуацию с экономикой страны.

"В том варианте, который сейчас предлагается Кабинетом министров, цифры могут быть уменьшены в два раза, и тогда я бы сказал, что 0,35% нашего ВВП мы потеряем в таком формате. Прямые потери при локдауне для бюджета составят порядка 200 млн долларов. Что касается следующего года, то Министерство финансов и Кабмин заняли более жесткую позицию в отношении дефицита государственного бюджета, снижена отметка дефицитности с 6% ВВП до отметки 5,3%. Частично этот дефицит будет перекрыт за счет МВФ, это порядка четверти или трети от этой суммы. Остальное — наши собственные средства", — добавил советник Зеленского.

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