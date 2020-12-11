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Мир ждет глобальный рост цен после пандемии коронавируса - The Economist

11 декабря 2020, 11:40
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Люди начнут активно совершать покупки, а компании не успеют восстановить свои мощности.

коронавирус, кризис
Миру предрекли инфляцию из-за пандемии / Фото pixaby

Пандемия коронавируса может спровоцировать резкую инфляцию во всем мире. Это может быть связано с тем, что во время карантина люди не тратили свои деньги, а после вакцинации – могут продолжить покупки.

При этом фирмы не успеют восстановить свои мощности, что приведет к росту цен, пишет The Economist.

О вероятности инфляции говорит и устойчивое ценовое давление. На Западе и в Азии общество стареет, провоцируя дефицит рабочей силы. В результате политики будут отдавать предпочтение большому бюджетному дефициту.

По словам экспертов, если бы центральным банкам пришлось повышать процентные ставки, чтобы остановить потребительский рост цен, рынки бы упали.

Страны должны уберечь себя от этого риска путем реорганизации собственных обязательств, а правительства должны финансировать фискальные стимулы.

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Влияние пандемии COVID-19 на экономику

  • Согласно докладу экспертов Всемирного банка, мировая экономика столкнулась с самым серьезным спадом за последние 80 лет из-за пандемии коронавирусной инфекции. По причине эпидемии за чертой бедности оказались уже более 100 миллионов человек по всему миру. К концу 2021 года цифра может вырасти до 150 миллионов.
  • Экономист Уорвик Маккибин полагает, что из-за коронавируса мировая экономика к 2025 году может потерять до 35 триллионов долларов.
  • Миллиардер Билл Акман считает, что мировая экономика будет пребывать в кризисе в течение ближайших трех-четырех месяцев. Однако после того как появится вакцина от COVID-19, последует восстановление работы ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса, что поспособствует взрывному росту экономики.
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