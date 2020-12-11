Мир ждет глобальный рост цен после пандемии коронавируса - The Economist

Миру предрекли инфляцию из-за пандемии / Фото pixaby

Пандемия коронавируса может спровоцировать резкую инфляцию во всем мире. Это может быть связано с тем, что во время карантина люди не тратили свои деньги, а после вакцинации – могут продолжить покупки.

При этом фирмы не успеют восстановить свои мощности, что приведет к росту цен, пишет The Economist.

О вероятности инфляции говорит и устойчивое ценовое давление. На Западе и в Азии общество стареет, провоцируя дефицит рабочей силы. В результате политики будут отдавать предпочтение большому бюджетному дефициту.

По словам экспертов, если бы центральным банкам пришлось повышать процентные ставки, чтобы остановить потребительский рост цен, рынки бы упали.

Страны должны уберечь себя от этого риска путем реорганизации собственных обязательств, а правительства должны финансировать фискальные стимулы.

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