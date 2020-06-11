"Боевики обкурились": почему ОРЛО сидит без Vodafone и надолго ли это

Версии, почему Луганск остался без мобильной связи с Украиной, у боевиков и мобильной компании разнятся.
Мобильная связь Водафон в Луганске и на оккупированной территории области отсутствует уже пятый день.
Боевики обвиняют в этом украинскую сторону: якобы та специально отключила мобильную связь Vodafone Ukraine из-за принятого в "республике" так называемого "закона о русском языке".
В свою очередь в Водафон пояснили, что связь пропала из-за отключения станций от электричества.
"Относительно неподконтрольной территории Луганской области. Там действительно сейчас мы не видим в сети те базовые станции, которые там работают. Причина – то, что мы видим через систему удаленного контроля за электросетью, – это отсутствие электропитания", – пояснила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская в комментарии Украинской правде.
Она утверждает, что у компании нет физического доступа к этим станциям, так что они не могут выяснить, что точно там произошло, и, соответственно, провести ремонт. По ее словам, вопрос должен решаться на государственном уровне.
Сроки, когда в Луганске снова появится мобильная связь Водафон, в компании не называют и даже не прогнозируют.
В то же время в самом оккупированном Луганске местным жителям отсутствие связи объяснили "местью" Украины за принятие так называемого "закона о русском языке". Хотя сами люди говорят: про закон мало кто слышал, а к постоянным отключениям разных сервисов – уже даже привыкли.
Читайте такжеТарифы Водафон резко подскочат в мае 2020: какие и насколько"Я даже не знала о его существовании. В общем, массовые издевательства над людьми тут продолжаются. Боевики обкурились…Но в этот раз, видно, пошло не в то горло. У них мания величия, ждут реакции. Но Украине на них плевать, они – марионетки Путина", – считает местная жительница Марина, пишет LIGA.net.
Также сообщалось, что мобильная связь оператора Vodafone Ukraine пропала и в Донецке – но в Vodafone эту информацию пока не подтверждают.
Ранее журналист ДенисКазанский рассказал, как вели себя террористы на переговорах по Донбассу. Представители России на заседании Трехсторонней контактной группы почти не вели диалога с Украиной.
Напомним, 9 июня стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер представят Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".