"Боевики обкурились": почему ОРЛО сидит без Vodafone и надолго ли это

Мобильная связь в Луганске сегодня - почему связи нет и когда появится / "Командир"

Мобильная связь Водафон в Луганске и на оккупированной территории области отсутствует уже пятый день.

Боевики обвиняют в этом украинскую сторону: якобы та специально отключила мобильную связь Vodafone Ukraine из-за принятого в "республике" так называемого "закона о русском языке".

В свою очередь в Водафон пояснили, что связь пропала из-за отключения станций от электричества.

"Относительно неподконтрольной территории Луганской области. Там действительно сейчас мы не видим в сети те базовые станции, которые там работают. Причина – то, что мы видим через систему удаленного контроля за электросетью, – это отсутствие электропитания", – пояснила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская в комментарии Украинской правде.

Она утверждает, что у компании нет физического доступа к этим станциям, так что они не могут выяснить, что точно там произошло, и, соответственно, провести ремонт. По ее словам, вопрос должен решаться на государственном уровне.

Сроки, когда в Луганске снова появится мобильная связь Водафон, в компании не называют и даже не прогнозируют.

В то же время в самом оккупированном Луганске местным жителям отсутствие связи объяснили "местью" Украины за принятие так называемого "закона о русском языке". Хотя сами люди говорят: про закон мало кто слышал, а к постоянным отключениям разных сервисов – уже даже привыкли.

Читайте такжеТарифы Водафон резко подскочат в мае 2020: какие и насколько"Я даже не знала о его существовании. В общем, массовые издевательства над людьми тут продолжаются. Боевики обкурились…Но в этот раз, видно, пошло не в то горло. У них мания величия, ждут реакции. Но Украине на них плевать, они – марионетки Путина", – считает местная жительница Марина, пишет LIGA.net.

Также сообщалось, что мобильная связь оператора Vodafone Ukraine пропала и в Донецке – но в Vodafone эту информацию пока не подтверждают.

Ранее журналист ДенисКазанский рассказал, как вели себя террористы на переговорах по Донбассу. Представители России на заседании Трехсторонней контактной группы почти не вели диалога с Украиной.

Напомним, 9 июня стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер представят Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.