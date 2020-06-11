УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

"Боевики обкурились": почему ОРЛО сидит без Vodafone и надолго ли это

11 июня 2020, 14:16

Версии, почему Луганск остался без мобильной связи с Украиной, у боевиков и мобильной компании разнятся.

Мобильная связь в Луганске сегодня - почему связи нет и когда появится
Мобильная связь в Луганске сегодня - почему связи нет и когда появится / "Командир"

Мобильная связь Водафон в Луганске и на оккупированной территории области отсутствует уже пятый день.

Боевики обвиняют в этом украинскую сторону: якобы та специально отключила мобильную связь Vodafone Ukraine из-за принятого в "республике" так называемого "закона о русском языке".

В свою очередь в Водафон пояснили, что связь пропала из-за отключения станций от электричества.

"Относительно неподконтрольной территории Луганской области. Там действительно сейчас мы не видим в сети те базовые станции, которые там работают. Причина – то, что мы видим через систему удаленного контроля за электросетью, – это отсутствие электропитания", – пояснила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская в комментарии Украинской правде.

Она утверждает, что у компании нет физического доступа к этим станциям, так что они не могут выяснить, что точно там произошло, и, соответственно, провести ремонт. По ее словам, вопрос должен решаться на государственном уровне.

Сроки, когда в Луганске снова появится мобильная связь Водафон, в компании не называют и даже не прогнозируют.

В то же время в самом оккупированном Луганске местным жителям отсутствие связи объяснили "местью" Украины за принятие так называемого "закона о русском языке". Хотя сами люди говорят: про закон мало кто слышал, а к постоянным отключениям разных сервисов – уже даже привыкли.

Читайте такжеТарифы Водафон резко подскочат в мае 2020: какие и насколько"Я даже не знала о его существовании. В общем, массовые издевательства над людьми тут продолжаются. Боевики обкурились…Но в этот раз, видно, пошло не в то горло. У них мания величия, ждут реакции. Но Украине на них плевать, они – марионетки Путина", – считает местная жительница Марина, пишет LIGA.net.

Также сообщалось, что мобильная связь оператора Vodafone Ukraine пропала и в Донецке – но в Vodafone эту информацию пока не подтверждают.

Ранее журналист ДенисКазанский рассказал, как вели себя террористы на переговорах по Донбассу. Представители России на заседании Трехсторонней контактной группы почти не вели диалога с Украиной.

Напомним, 9 июня стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер представят Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

ОРДЛО мобильная связь Vodafone новости Луганска Луганская область
Сейчас вы просматриваете новость «"Боевики обкурились": почему ОРЛО сидит без Vodafone и надолго ли это». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:17
Под Рязанью хоронят погибшего в аварии с Ефремовым Сергея Захарова
14:16
"Боевики обкурились": почему ОРЛО сидит без Vodafone и надолго ли это
14:13
В Кабмине анонсировали снижение тарифов на тепло и горячую воду для населения
14:08
Стерненко сообщили о подозрении: активист указал на "проколы"
13:28
Почему Вакарчук ушел из политики и что будет с Голосом мнение
13:17
Зеленский рассказал, когда Аваков может уйти в отставку
13:14
Мошенники в Украине рассылают опасные смс: можно лишиться денег на счету
12:53
Святослав Вакарчук сдал мандат народного депутата
12:48
Вакарчук снова уходит из Рады – СМИ Видео
12:28
Зеленский рассказал об общении с Коломойским и раскрыл содержание смс Видео
12:05
Рейтинг Зеленского упал ниже 40% - свежий соцопрос
11:59
В Киеве готовы отменить ослабление карантина: Кличко сделал заявление и назвал условие
11:28
"Хамили и вопили": Казанский рассказал, как вели себя террористы на переговорах по Донбассу
11:02
Почему наша патриотическая пропаганда перестала быть эффективной мнение
11:01
Льготники Киева будут пользоваться транспортом по новым правилам: что изменится с 1 июля
10:57
Коронавирус ослабевает: эксперт дал прогноз, будет ли вторая волна пандемии
10:42
Как передается коронавирус: в ВОЗ сделали важное уточнение Видео
10:18
В МОЗ анонсировали новые меры из-за роста заболеваемости COVID-19 Видео
10:05
Россия обострила позицию по Донбассу: в Москве обрушились рядом обвинений в адрес Украины
09:59
Коронавирус в Украине 11 июня: число новых зараженных резко подскочило - обновлено
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять