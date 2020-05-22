МВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничества

Новая программа stand by рассчитана на 18 месяцев/ Reuters

Международный валютный фонд и официальный Киев достигли соглашения о новой программе сотрудничества stand by на сумму в пять миллиардов долларов. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ.

Переговоры с украинскими властями завершились 21 мая. Программа рассчитана на 18 месяцев.

"Новый stand-by с запрашиваемым доступом в размере 5 млрд долларов США будет направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19... Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится", - говорится в заявлении.

Также ожидается, что эта договоренность "станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки".

Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ. Ожидается, что процесс рассмотрения состоится в ближайшие недели.

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Напомним, на пресс-конференции 20 мая резидент Владимир Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.

Как сообщал Главред, ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина может получить первый транш от Международного валютного фонда в рамках новой программы до конца весны. В то же время, в Нацбанке заявили о том, что средства от МВФ будут зачислены в ближайшие несколько недель.