МВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничества

Переговоры закончились, теперь соглашение будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.
Международный валютный фонд и официальный Киев достигли соглашения о новой программе сотрудничества stand by на сумму в пять миллиардов долларов. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ.
Переговоры с украинскими властями завершились 21 мая. Программа рассчитана на 18 месяцев.
"Новый stand-by с запрашиваемым доступом в размере 5 млрд долларов США будет направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19... Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится", - говорится в заявлении.
Также ожидается, что эта договоренность "станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки".
Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ. Ожидается, что процесс рассмотрения состоится в ближайшие недели.
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Напомним, на пресс-конференции 20 мая резидент Владимир Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.
Как сообщал Главред, ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина может получить первый транш от Международного валютного фонда в рамках новой программы до конца весны. В то же время, в Нацбанке заявили о том, что средства от МВФ будут зачислены в ближайшие несколько недель.