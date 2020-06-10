МВФ одобрил программу помощи Украине: первый транш - уже в июне

МВФ одобрил программу stand-by для Украины / Reuters

Во вторник, 9 июня, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу stand-by для Украины объемом в 5 миллиардов долларов.

Новая программа рассчитана на 18-месяцев и направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с последствиями кризиса путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов США. Остальная часть будет разделена на четыре транша. Их будут выделять на основании обзоров фонда о выполнении Украиной программы.

В МВФ отметили, что политика нового соглашения будет сосредоточена на четырех приоритетах:

смягчении экономического влияния от кризиса, в том числе путем поддержки населения и бизнеса;

обеспечении постоянной независимости Национального банка и гибкого обменного курса;

обеспечении финансовой стабильности при возмещении расходов по решениям банка;

продвижении ключевых мероприятий по борьбе с коррупцией с целью сохранения и укрепления последних достижений.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение МВФ выделить Украине кредит, отметив, что средства пойдут на преодоление последствий коронавируса.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Это на $200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные Covid-19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", – написал лидер государства в Twitter.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на заседании Совета директоров МВФ 9 июня будет принято решение о предоставлении Украине кредитных средств. Финансовые средства Киев должен получить уже на следующий день.

Также был опубликован документ, согласно которому Украина по условиям договоренностей с МВФ должна пойти на ряд жестких уступок в области социальной политики.