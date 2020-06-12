Украина получила от МВФ новый транш: названа сума

Украина получила новый транш МВФ / Reuters

Глава Национального банка Яков Смолий сообщил, что Украина получила первый транш кредита от Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества.

Сумма транша составляет 2,1 млрд долларов, написал глава НБУ в Twitter.

Смолий добавил, что с четверга, 11 июня, деньги приходили частями в долларах, евро, фунтах, иенах и юанях, поскольку средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда.

"Официально: Украина только что полностью получила 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ…", – поделился глава НБУ.

/ Скриншот с twitter.com/YSmolii

Ранее стало известно, что совет директоров МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд Special Drawing Rights (специальные права заимствования, около 5 млрд долларов).

В Фонде сообщали, что сначала Украина получит около 2,1 млрд долларов, а остальную часть средств разделят на четыре транша.