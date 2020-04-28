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Нафтогаз не покупает дешевый газ для украинцев, потому что на нем нельзя заработать, - эксперт

28 апреля 2020, 19:38

Украина может закупать дешевый газ из Европы по 50-60 долларов, однако реализация такой политики лишит заработка Нафтогаз и газовых трейдеров.

газ
газ / Фото: УНИАН

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявил, что Нафтогаз отказался от покупки недорого европейского газа, так как компания и трейдеры не смогут заработать на его перепродаже населению.

"Правило номер один Коболева: если на рынке ЕС высокая цена на газ, то его нужно срочно покупать, взять для этого 1,5 миллиарда долларов кредитов и продавать дорогой газ населению", - пишет аналитик.

Теперь же, по мнению Корольчука, когда можно купить газ по низкой рыночной цене, Нафтогаз, напротив, прекращает импорт голубого топлива.

"Правило номер два Коболева: если на рынке ЕС рекордно низкая цена на газ, то нужно срочно прекратить закупку газа, чтобы продать дорогой газ из хранилищ для нужд украинцев. Так как его закупили по 200 долларов и нужно дать возможность "отбить" маржу трейдерам газа", - уверяет эксперт.

Таким образом, по мнению Юрия Корольчука, Нафтогаз действует не в интересах украинцев, а отстаивает бизнес своей компании и трейдеров.

"Правило номер три Коболева: всегда в каждой ситуации не обижай интересы газотрейдеров, если они не могут заработать на поставке газа тебе (Нафтогаз, Коболев), то перестань импортировать газ в Украину", - подчеркнул аналитик.

Ранее эксперт Александр Скубченко рассказал, почему украинцы вынуждены покупать собственный газ по европейским ценам.

Юрий Корольчук Нафтогаз цена газа тарифы на газ новости Украины
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