НБУ собирается поддержать сомнительные компании по микрокредитованию

Финансовым компаниям позволят не пугать заемщиков / joinfo.ua

Национальный банк Украины планирует пойти на уступки финансовым компаниям по предоставлению микрокредитования, поскольку сейчас они пугают клиентов реальной кредитной ставкой в 20 000% в год.

"Вместо того, чтобы вообще прекратить позорную практику вгона наиболее нищих слоев населения в долговую кабалу. НБУ наоборот готов помочь этим уродам затаскивать идиотов под долговой пресс. Все эти "Швидко гроші", "Є гроші" и прочие компании, которые раздают направо и налево кредиты по 1000 гривен без взятия справок о доходах, финансовой состоятельности и прочих бумагах. Бегут туда люди с финансовыми проблемами, которые при этом поручителями могут записывать кого угодно", - прокомментировал ситуацию в Facebook политолог Юрий Романенко.

По словам эксперта, данные финкомпании легко обманывают людей, которые, как правило, оказались в сложной жизненной ситуации. Он подчеркнул, что за три-четыре месяца сумма долгов легко из тысячи превращается в 12-15. Политолог вспомнил случай из своей практики, как у человека 3 тысячи гривен кредита превратились в 30 тысяч гривен долга за 2,5 месяца.

Романенко подытожил, что НБУ не замечает вопиющего обмана украинцев сомнительными финансовыми структурами.

Отметим, НБУ рассматривает возможность позволить микрофинансовым организациям рекламировать кредиты с "месячной" ставкой, тогда как для банков останется классическая реклама кредитов под "годовую" ставку.

"Эти маленькие кредиты даются на маленький срок – одна, две, три недели. А формула методологически выбивает по ним 20 000% годовых только потому, что кредит на пять дней. Мы, наверное, дадим им расчет и годовой ставки, и, возможно, обсудим, как это корректно прописать, чтобы была ставка "в месяц". Но чтобы все показывали "в месяц" по полному расчету и в рекламе, на сайтах, везде", – сказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

Уточняется, что реальная кредитная ставка 20 000% будет указана только в договоре.