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Нацбанк заинтриговал новыми монетами: каким номиналом и когда введут

30 мая 2020, 18:55

Новую монету номиналом в 10 гривен планируют вести в оборот уже с 3 июня.

В Украине появится монета номиналом в 10 гривен

В Нацбанке анонсировали выпуск в оборот новой монеты номиналом в 10 гривен с 3 июня. Со временем новые деньги полностью займут место существующих банкнот.

По информации НБУ, главной причиной введения в оборот монеты - бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто заменивать, монеты же служат в разы дольше, пишет пресс-служба регулятора.

В НБУ подсчитали, что после того, как все мелкие деньги заменят на монеты, государство сможет сэкономить 1 млрд грн. Если купюра в 10 грн изнашивается за один-два года, то монета такого же эквивалента может служить в десятки раз дольше – 20-25 лет.

Итак, 3 июня регулятор выпустит в оборот пять миллионов монет номиналом в 10 грн. С этого же дня все торговые сети, магазины и т.д. обязаны принимать новую "мелочь".

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"С 3 июня 2020-го банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам. Национальный банк позаботился о максимальном удобстве обмена – гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на оборотные монеты этого номинала", – заявлено в отчете регулятора.

Обменивать 10-гривневые купюры не нужно. Ими можно рассчитываться неограниченное количество времени. Но новые банкноты такого номинала выпускать не будут, поэтому со временем они полностью выйдут из оборота.

Ранее Главред писал, что в Нацбанке опровергли ранее опубликованную в СМИ информацию об уменьшении количества банкоматов в связи с постановлением НБУ №59, разрешающим выдавать наличные в кассах торговых предприятий.

Также отметим, в начале июня текущего года Советом директоров МВФ может быть утверждена кредитная программа на сумму в пять миллиардов долларов финансовой помощи для Украины для реанимирования украинского бюджета.

Национальный банк монета гривна
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