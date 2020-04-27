"Нет смысла разбираться, зачем долб*бы это делают": эксперт раскритиковал новые правила денежных переводов

Украинцам потребуются документы для проведения операций свыше 5 тысяч гривен

Украинский политолог Юрий Романенко подверг жесткой критике новый закон, согласно которому с 28 апреля украинцы не смогут без подтверждающих личность документов и при отсутствии счета в банке осуществлять переводы на сумму, превышающую 5 тысяч гривен. Сегодня данное правило действует только для финансовых операций на сумму более 15 тыс. грн.

Эксперт объяснил, что теперь в Украине нельзя будет пополнять свои счета в платежных терминалах, отправлять деньги и оплачивать товары на сумму более 5 тысяч гривен без документов.

"Платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке с наложенным платежом. Скажем, за посылку, которую получили в отделении Новой почты", - уточнил аналитик, добавив, что теперь для этого понадобятся паспорт или водительские права.

Критикуя данные меры, Романенко жестко акцентировал внимание на том, что государство делает все для того, чтобы максимально усложнить жизнь простым украинцам.

Читайте такжеАналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине до конца апреля"Нет смысла разбираться, зачем долб*бы это делают. Просто такое долб*ебическое государство не имеет право на жизнь. Потому что его каждый шаг, каждое нелепое телодвижение по поводу того, как сделать жизнь соотечественников геморнее, сложнее, нелепее, только потому что им не из чего п*здить, а коровка порядком отощала, но ее посиневшее вымя продолжает дергать лес рук. А кормить по ходу корову совсем забыли. С другой стороны, подобные решения агонию только ускоряют. По-ленински все делают. Так держать!" – резко подчеркнул политический аналитик.

Напомним, 6 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который подразумевает предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем.

Закон вступает в силу 28 апреля.

В связи с этим с серьезными проблемами могут столкнуться платежные системы – сервисы могут прекратить работу.