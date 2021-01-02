Новый курс в новом году: сколько будет стоить доллар после выходных

Доллар в Украине подорожает / Фото pixabay.com

Новый год 2021 пришел в Украину и отразится на курсе доллара. В частности, в первую неделю 2021-го курс доллара вырастет с 28,2 до 28,5 гривни за один "бакс".

Об этом заявил аналитик Альпари Вадим Иосуб и спрогнозировал, что плавный рост может продолжиться в течение всего года, передает Obozrevatel.

По его словам, сначала американская валюта подорожает незначительно.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 гривни", – спрогнозировал эксперт.

Тем временем Национальный банк Украины на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс доллара на уровне 28,27 гривни. Таким образом курс доллара НБУ поднялся на одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара НБУ 31 декабря - 4 января / bank.gov.ua

Курс доллара в Украине - новости: