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Новый курс в новом году: сколько будет стоить доллар после выходных

2 января 2021, 00:56
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Плавный рост курса доллара может продолжиться в течение всего года.

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Доллар в Украине подорожает / Фото pixabay.com

Новый год 2021 пришел в Украину и отразится на курсе доллара. В частности, в первую неделю 2021-го курс доллара вырастет с 28,2 до 28,5 гривни за один "бакс".

Об этом заявил аналитик Альпари Вадим Иосуб и спрогнозировал, что плавный рост может продолжиться в течение всего года, передает Obozrevatel.

По его словам, сначала американская валюта подорожает незначительно.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 гривни", – спрогнозировал эксперт.

Тем временем Национальный банк Украины на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс доллара на уровне 28,27 гривни. Таким образом курс доллара НБУ поднялся на одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара НБУ 31 декабря - 4 января / bank.gov.ua

Курс доллара в Украине - новости:

Доллар НБУ курс доллара доллар гривна Вадим Иосуб новости Украины Новый год 2021
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