Пенсии будут начислять иначе - что изменится для украинцев / УНИАН

Пенсионные выплаты для жителей Украины с 2021 года будут начисляться по новым требованиям. Кроме того, всерьез изменятся требования и для женщин-пенсионеров.

Об этом сообщает портал РБК. Styler со ссылкой на оценку экспертов в отрасли пенсионного законодательства. К примеру, в 2021-м украинцу для того, чтобы начать получать пенсию в 60 лет, нужно будет иметь страховой стаж от 28 лет.

Далее, с каждым последующим годом этот показатель будет расти. К 2028 году оформить пенсию смогут только те украинцы, у которых не менее 35 лет страхового стажа.

Кроме того, в 2021-м завершится в Украине многолетняя реформа по плавному повышению пенсионного возраста для женщин. Уже с 1 апреля будущего года он составит 60 лет (то есть станет аналогичен показателю у мужчин).

Также в Украине по-прежнему можно будет "докупать" необходимый страховой стаж ‒ такая услуга сохранится в налоговых органах. Однако цена вырастет. Если сейчас год стажа стоит 24 937 гривен, то в 2021-м будет стоить уже 31 680 гривен. Цену можно немного сократить, но лишь если покупать оптом ‒ сразу пять лет.

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Пенсии в Украине - что было ранее: