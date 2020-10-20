Пенсии будут начислять иначе - что изменится для украинцев

Жителей Украины в 2021 году ждут серьезные изменения в пенсионном законодательстве.
Пенсионные выплаты для жителей Украины с 2021 года будут начисляться по новым требованиям. Кроме того, всерьез изменятся требования и для женщин-пенсионеров.
Об этом сообщает портал РБК. Styler со ссылкой на оценку экспертов в отрасли пенсионного законодательства. К примеру, в 2021-м украинцу для того, чтобы начать получать пенсию в 60 лет, нужно будет иметь страховой стаж от 28 лет.
Далее, с каждым последующим годом этот показатель будет расти. К 2028 году оформить пенсию смогут только те украинцы, у которых не менее 35 лет страхового стажа.
Кроме того, в 2021-м завершится в Украине многолетняя реформа по плавному повышению пенсионного возраста для женщин. Уже с 1 апреля будущего года он составит 60 лет (то есть станет аналогичен показателю у мужчин).
Также в Украине по-прежнему можно будет "докупать" необходимый страховой стаж ‒ такая услуга сохранится в налоговых органах. Однако цена вырастет. Если сейчас год стажа стоит 24 937 гривен, то в 2021-м будет стоить уже 31 680 гривен. Цену можно немного сократить, но лишь если покупать оптом ‒ сразу пять лет.
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Пенсии в Украине - что было ранее:
- Министр социальной политики Марина Лазебная заявила - правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства и проведет повышение пенсий для украинцев в ближайшие месяцы, а также в 2021 году.
- По словам чиновницы, в первом полугодии украинские пенсионеры получат повышение выплат в два этапа.
- С 1 января 2021 года минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен;
- С 1 марта 2021 года будет проведена ежегодная индексация пенсий.