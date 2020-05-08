Украинцам сменили правила пополнения карт: как нынче переводить деньги

Перевод с карты и пополнение карты в Украине 2020 - что изменил НБУ / Фото Facebook

В мае 2020 украинцы стали жить по новым правилам денежных переводов.

О том, что без подтверждающих личность документов и при отсутствии счета в банке украинцы не смогут осуществлять переводы на сумму свыше 5 тысяч гривен – говорилось уже в конце апреля. Многих встревожила, а некоторых даже возмутила эта новость.

Успокоить украинцев попытался НБУ, дав соответствующие разъяснения.

Во-первых, несмотря на изменения, суммы в 5 тысяч гривен переводить можно по-старому. Свою личную банковскую карту человек имеет право спокойно пополнять на сумму и более 5 тысяч гривен – так как, используя карту, человек уже идентифицирован банком.

Читайте такжеПеревод денег с 28 апреля: какие изменения приготовили украинцамВо-вторых, свободно можно переводить деньги с карты на карту в пределах лимитов, которые установлены банком клиента.

В-третьих, на сумму более 5 тысяч гривен можно пополнить карточку родственникам – наличными через банкомат или терминал. Здесь всё тоже по-прежнему: вставляете в устройство свою банковскую карту – и вперед.

В-четвертых, независимо от суммы идентификация не нужна во время оплаты коммунальных услуг, оплаты штрафов, налогов, иных обязательных сборов и платежей.

В-пятых, идентификацию не требуют при оплате кредитов на сумму до 30 тыс. грн.