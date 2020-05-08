УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинцам сменили правила пополнения карт: как нынче переводить деньги

8 мая 2020, 15:41

В НБУ расставили все точки относительно новых правил пополнения банковских карт и объяснили, что теперь ждет украинцев.

Перевод с карты и пополнение карты в Украине 2020 - что изменил НБУ
Перевод с карты и пополнение карты в Украине 2020 - что изменил НБУ / Фото Facebook

В мае 2020 украинцы стали жить по новым правилам денежных переводов.

О том, что без подтверждающих личность документов и при отсутствии счета в банке украинцы не смогут осуществлять переводы на сумму свыше 5 тысяч гривен – говорилось уже в конце апреля. Многих встревожила, а некоторых даже возмутила эта новость.

Успокоить украинцев попытался НБУ, дав соответствующие разъяснения.

Во-первых, несмотря на изменения, суммы в 5 тысяч гривен переводить можно по-старому. Свою личную банковскую карту человек имеет право спокойно пополнять на сумму и более 5 тысяч гривен – так как, используя карту, человек уже идентифицирован банком.

Читайте такжеПеревод денег с 28 апреля: какие изменения приготовили украинцамВо-вторых, свободно можно переводить деньги с карты на карту в пределах лимитов, которые установлены банком клиента.

В-третьих, на сумму более 5 тысяч гривен можно пополнить карточку родственникам – наличными через банкомат или терминал. Здесь всё тоже по-прежнему: вставляете в устройство свою банковскую карту – и вперед.

В-четвертых, независимо от суммы идентификация не нужна во время оплаты коммунальных услуг, оплаты штрафов, налогов, иных обязательных сборов и платежей.

В-пятых, идентификацию не требуют при оплате кредитов на сумму до 30 тыс. грн.

денежные переводы НБУ пополнение банковские карты
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцам сменили правила пополнения карт: как нынче переводить деньги». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:25
Аксенов решил запретить пользоваться кондиционерами в Крыму
16:20
У Кличко рассказали, когда в Киеве отключат горячую воду
16:14
План выхода из карантина пересмотрят - Ляшко Видео
16:00
Некрасивый маникюр 2020, который повторять нельзя - фото Фото
15:41
Украинцам сменили правила пополнения карт: как нынче переводить деньги
15:34
Снимается сериал Сокровище нации
15:31
Украина больше не будет покупать электроэнергию у Путина и Лукашенко
15:29
Депутаты от Слуги народа просят Шмыгаля отменить карантин в детсадах Видео
14:43
Аватар 2 - дата выхода, актеры и фото со съемок
14:42
Путин поздравил с Днем победы только украинцев, о Зеленском даже не вспомнил Видео
14:28
Ослабление карантина с 12 мая в Киеве: что не будет работать в столице
14:11
Зеленский объявил, чем Украина ответит на отзыв посла Грузии Видео
14:10
Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника Видео
13:50
В Киеве в больнице мужчина организовал поножовщину: фото 18+ Фото
13:45
"Пародия на СССР": в "ЛНР" детей заставили читать хвалебные стихи "министру" Видео
13:27
Дочь Задорнова публично обнажилась
13:15
Главу Нацкорпуса Билецкого обвинили в избиении ветеранов Азова из-за дела Стерненко
13:10
Саакашвили объяснил, что будет делать на новом посту после назначения Зеленским
13:04
Холостяк сломал спину во время съемок
12:57
Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: признание в любви и влиятельный покровитель
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять