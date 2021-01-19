"Подленький фейк Кабмина": нардеп объяснил, кого коснется снижение цен на газ

Предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр, но не для всех.
В понедельник, 18 января, Кабинет министров Украины обнародовал текст постановления, которым вводится предельная цена на газ для населения в размере 6,99 грн за куб. м.
Нардеп Александр Дубинский заявил, что такую цену на газ будут платить только прямые потребители. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Бравада шмыгалят о снижении тарифов на газ для потребностей населения до 6,99 грн за куб - оказалась подленьким фейком. Вернее, полуправдой. 6,99 грн будут платить за кубометр газа только прямые потребители - владельцы частных домов и квартир с газовыми плитами", - говорится в сообщении.
При этом для компаний, оказывающих услуги отопления многоквартирных домов цена газа будет "рыночной", и намного выше.
"То есть, ждём существенного роста тарифов на отопление в городах", - уточнил нардеп.
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Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- Нацкомиссия по вопросам госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует принять решение о закреплении тарифа на распределение газа в Украине. Предельную цену на транспортировку топлива намерены установить на уровне 1,79 гривен за кубический метр в месяц.