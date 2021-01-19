"Подленький фейк Кабмина": нардеп объяснил, кого коснется снижение цен на газ

В Украине снизили цены на газ / УНИАН

В понедельник, 18 января, Кабинет министров Украины обнародовал текст постановления, которым вводится предельная цена на газ для населения в размере 6,99 грн за куб. м.

Нардеп Александр Дубинский заявил, что такую цену на газ будут платить только прямые потребители. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Бравада шмыгалят о снижении тарифов на газ для потребностей населения до 6,99 грн за куб - оказалась подленьким фейком. Вернее, полуправдой. 6,99 грн будут платить за кубометр газа только прямые потребители - владельцы частных домов и квартир с газовыми плитами", - говорится в сообщении.

При этом для компаний, оказывающих услуги отопления многоквартирных домов цена газа будет "рыночной", и намного выше.

"То есть, ждём существенного роста тарифов на отопление в городах", - уточнил нардеп.

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