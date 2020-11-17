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"Подталкивают к откатам": предприниматель объяснила причину протестов ФОПов

17 ноября 2020, 20:47

Народные депутаты отказали предпринимателям в отсрочке кассовых аппаратов.

кассовый аппарат
Верховная Рада второй раз отказалась отсрочить внедрение кассовых аппаратов для бизнеса / ua.all.biz

Верховная Рада во второй раз провалила голосование за законопроект №4313-д, касающийся отсрочки введения кассовых аппаратов (РРО).

Как пояснила Главреду глава общественной организации "Комитет предпринимателей Украины" Наталья Григоренко, доработанный законопроект ничем не отличался от того, который депутаты уже пытались проголосовать ранее.

По ее словам, из документа накануне голосования намеренно убрали правку, на которой настаивали предприниматели. Согласно ей, предлагалось увеличить порог годового оборота, при котором предпринимателям не нужно устанавливать кассовый аппарат - с 1 миллиона гривен до более 4 миллионов гривен (не более 820 минимальных зарплат).

"Минимальная зарплата всегда повышается, курс доллара растет, а людям разрешают работать в пределах до 1 миллиона. Это, в пересчете на год, очень маленькая сумма. Средняя прибыль из этой суммы около 12% - именно ее предприниматель получает на руки, и ее еще нужно потратить на оплату коммунальных услуг, зарплаты сотрудникам и закупку товара", - говорит Григоренко.

Читайте такжеБизнес на грани выживания: экс-премьер дал мрачный прогноз по кассовым аппаратамОна уточнила, что в случае внедрения кассовых аппаратов, предприниматели будут вынуждены дополнительно нанимать людей для контроля за документацией РРО, что также будет увеличивать их убытки. Кроме того, предложенные законопроектом изменения создают коррупционные риски. В частности, малый бизнес должен будет вместе с кассовым аппаратом предъявлять проверяющим и документы на каждую единицу товара.

"Такие документы малому бизнесу просто негде взять. Предпринимателей подталкивают к тому, что им придется покупать такие документы за определенный процент от суммы. Такое уже было в 90-е, когда все предприятия, чтобы купить документы, платили "на обнал" около 17% от прибыли. То есть получится, что к сумме прибыли прибавится оплата еще одного "отката". Некоторые предприниматели, по большей части крупные, смогут так работать, будут платить проверяющим, но тогда это отразится на стоимости товаров, которые они будут продавать украинцам", - добавляет Григоренко.

Напомним, что в сентябре 2019 года Верховная Рада обязала предпринимателей 2-4 групп (в эту категорию входят предприниматели-производители и продавцы товаров, владельцы ресторанного бизнеса и фермеры) использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Внедрение кассовых аппаратов должно было происходить в три этапа:

  • Первый этап - с 1 августа 2020 года бизнес должен был добровольно начать устанавливать приложения РРО;
  • Второй этап - с 1 января 2021 года PPO должны были установить так называемые рискованные сферы бизнеса (текстильные товары, товары, бывшие в употреблении, отели и рестораны,интернет-торговля).
  • Третий этап - с 1 апреля 2021 года установку PPO должны произвести все ФЛП второй и третьей групп единого налога.

В связи с карантином представители малого и среднего бизнеса обратились к парламентариям с просьбой отсрочить процесс перехода на кассовые аппараты на один год - до 1 января 2022 года, однако депутаты провалили голосование.

кассовые аппараты ФОП новости Украины
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