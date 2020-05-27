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Получит ли Украина кредит от МВФ: Фонд колеблется с решением

27 мая 2020, 12:19

Фонд не включил в повестку дня Совета директоров программу сотрудничества с Украиной.

МВФ
МВФ пока не готов финансировать Украину / Reuters

Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного соглашения о сотрудничестве на базе 5$-миллиардной программы Stand-By, однако в повестке дня заседаний Совета директоров Фонда, которая расписана до 3 июня, вопрос кредита для Киева не упоминается.

Киев рассчитывал получить первый транш в начале июня, в МВФ, судя по всему, думают иначе. В графике до 3 июня, опубликованном на сайте организации, значится, что уже 29 мая Совет директоров рассмотрит вопрос кредитования Бангладеша, а 1 июня будут пересмотрены отношения финансового сотрудничества с Гондурасом, Соломоновыми островами и Багагамскими островами.

Также 3 июня Фонд намерен пересмотреть программу сотрудничества с Барбадосом.

Напомним, согласно договоренностям с МВФ, Украина должна получить первый транш в размере 1,9 миллиарда долларов сразу после подписания документов. Второй транш планируется в четвертом квартале 2020 года. Для получения кредита украинские власти должны будут согласиться на ряд условий, выдвигаемых фондом.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний подверг критике соглашение Украины и МФВ. По мнению аналитика, Киев вновь вынужден идти на условия, которые не способствуют развитию экономики государства.

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