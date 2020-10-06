Пора в отпуск: Египет существенно упростил въезд для туристов

Египет отменил уплату визового сбора / УНИАН

Во время пандемии опасного коронавируса Египет обменил уплату туристами визового сбора с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Египте в социальной сети Facebook.

"По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 по 30 апреля 2021 года", - сказано в нем.

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Также сообщается, что требование об обязательном наличии у туристов отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет остается без изменений.

Вместе с тем отмечается, что есть возможность сдачи такого теста по прибытию в ряд курортных городов.

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