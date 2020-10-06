Пора в отпуск: Египет существенно упростил въезд для туристов

Власти страны решили отменить уплату туристами визового сбора.
Во время пандемии опасного коронавируса Египет обменил уплату туристами визового сбора с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года.
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Египте в социальной сети Facebook.
"По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 по 30 апреля 2021 года", - сказано в нем.
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Также сообщается, что требование об обязательном наличии у туристов отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет остается без изменений.
Вместе с тем отмечается, что есть возможность сдачи такого теста по прибытию в ряд курортных городов.
Отдых в Египте - о чем говорилось ранее:
- Из-за повышенных мер безопасности Египет признан страной свободным от эпидемии COVID-19. Поскольку бархатный сезон наступает именно осенью, с 1 сентября премьер-министр Египта Мостафа Мадбули изменил правила въезда на территорию страны.
- Поехать на отдых в Египте 2020 без негативного ПЦР-теста больше не получится.Если раньше в такие курортные города как Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Таба и Мерса-Матрух разрешали въезжать без теста – то с 1 сентября отдыхающим понадобится предъявлять результаты тестирования для въезда на эти территории.