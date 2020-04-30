Приказы для колонии или справедливые требования: как Украина вошла в конфликт с МВФ

Международный валютный фонд в лице главы его миссии в Украине Рона ван Родена предупредил Банковую о том, что изменение законодательства о НАБУ приведет к пересмотру деятельности Фонда в стране, вплоть до остановки действующей программы МВФ.

Если коротко, ультиматум сводится к тому, что денег, в обмен на которые Украина уже согласилась запустить рынок земли и принять банковский закон, не дадут.

Речь идет о законопроектах №3133 и №3180, которые содержат изменения в закон о НАБУ и позволяют уволить действующего руководителя НАБУ Артема Сытника. Ван Роден счел такие изменения вредными, поскольку они ставят под сомнение независимость НАБУ.

"Институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы", – отметил Рон ван Роден.

Мнения экспертов разделились. Часть из них сочли требование МВФ логичным и обоснованным, так как кредитование Киева зависело и зависит от подписанных ранее соглашений, куда входили положения не только о НАБУ, но земельная реформа, тарифная реформа и многие другие. Другие действия Фонда расценивают как чрезмерное вмешательство во внутренние дела Украины, когда государство не может уволить чиновника, даже по подозрению в коррупции. В таком случае, полагают они, речь идет уже не об экономическом сотрудничестве, о о внешнем управлении нашим государством. А потому есть смысл задуматься о том, нужны ли нам кредиты Фонда при таких условиях.

Более того, в Офисе президента, похоже, заранее начали готовиться к возможным проблемам в отношениях с МВФ, поскольку при назначении Кабмина Шмыгаля министров попросили разработать вариант выживания Украины без кредитов Фонда. Но вскоре тогда еще министр финансов Игорь Уманский признал, что без заимствований у МВФ нашей стране не обойтись.

Главред попросил экспертов оценить правомерность "ультиматума" Фонда и спрогнозировать, к чему приведет добросовестное выполнение Украиной всех, в том числе и этого, требований МВФ.

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Предупреждение главы миссии МВФ вполне естественное и оправданное. Никакого вмешательства во внутренние дела Украины тут нет. Закон о НАБУ был частью программы МВФ, и было бы нелогично, что мы проводим реформы, выполняем взятые на себя обязательства, а потом в какой-то момент вдруг отыгрываем назад то, что было сделано, и просим дать нам кредит.

Основой основ антикоррупционной инфраструктуры было создание НАБУ. А законодательными изменениями, о которых идет речь, независимость НАБУ разрушается. Причем закон – абсолютно бездарный. Он подогнан под одного человека и разрушает то, что было создано ранее с таким трудом.

Естественно, МВФ не будет потакать таким вещам. Ведь, по сути, речь идет о пересмотре реформы, под которую Фонд давал Украине деньги. Если мы хотим сотрудничать с МВФ, подобные пересмотры реформ недопустимы. Если мы решили, что мы – суверенные и все сами можем, тогда давайте не будем просить и денег у МВФ.

Такое поведение со стороны Украины – это поведение мелких жуликов, которые взяли деньги, а потом сказали, что они передумали делать то, что обещали. Потому МВФ и говорит: "Хватит играть в наперстки! Или мы работаем с вами, или не работаем – тогда творите что хотите, только последствия разгребать будете сами".

Даже бывший министр финансов Уманский не сумел предоставить расчеты о том, как Украине выжить без кредитов МВФ. Власть очень бы хотела справиться без этих заимствований, чтобы не принимать "антиколомойский закон", но у нее не получается. Просто потому что экономика говорит: "Ребята, так не бывает". И то, что власть сейчас активно продвигает повестку МВФ, говорит о том, что она в результате собственных расчетов получила убедительные доказательства того, что Украине не обойтись без МВФ, не пропетлять. Для власти это неприятно и неудобно, однако в данной ситуации Украина никак не может позволить себе популизм: она попыталась играть в мелких жуликов с законом о НАБУ, думая, что все прокатит, но получила по рукам.

Андрей Новак Глава Комитета экономистов Украины

МВФ стал выдвигать Украине не только экономические и финансовые требования, но и политические: антикоррупционные органы, которые должны были начать масштабную войну против коррупции, взяточничества и схем в Украине, создавались именно на условиях наших западных партнеров.

И хотя эффективность работы этих органов пока что оставляет желать лучшего (несколько громких арестов так ничем и не закончились, до судебных решений с наказаниями ни одно дело не дошло), у МВФ тут чисто процедурный подход: не трогать то, что уже создано.

Законопроект по НАБУ в повестку дня парламента пока не включен - это значит, что фактически украинская власть прислушалась к политическим требованиям МВФ.

С одной стороны, подобные вопросы не должны быть делом МВФ, с другой – Украина сегодня больше, чем когда-либо, нуждается в новой программе кредитования с МВФ, и под эту необходимость подгоняются не только финансовые и экономические требования, но и политические. Других рычагов влияния на Украину, кроме её большой финансовой и экономической зависимости, нет, потому западные партнеры ею пользуются.

Власть может готовиться к любым сценариям, но без помощи Фонда Украине придется объявить дефолт и неспособность обслуживать долговые обязательства. То, что ОП попросил Кабмин разработать план выживания без кредитов МВФ, еще ничего не значит - его можно воспринимать и как сигнал в переговорном процессе - продемонстрировать МВФ, что в случае чего Украина может обойтись и без его денег. Но объективно это не так.

Кроме того, для нас важно и то, что на наличие сотрудничества с Фондом ориентируются все западные партнеры. В частности, Евросоюз объявил о готовности выделить Украине 2 млрд евро, но при условии подписания новой программы с МВФ. На МВФ ориентируются и другие кредиторы, инвесторы. Это прямая зависимость: будет программа с МВФ – будет сотрудничество с другими партнерами; не будет программы с МВФ – с Украиной практически никто работать не будет. Причем под угрозой может оказаться даже военная помощь – и финансовая, и материально-техническая, и консультативная.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Украина – страна абсурда, которая доводит до абсурда даже своих международных партнеров. Очевидно, письмо в Офис президента писал не лично глава миссии МВФ, а наши уважаемые грантоеды. Они, как известно, давно борются за Сытника и носятся с ним, как с писанной торбой. Хотя реально результаты работы главы НАБУ нулевые, к тому же, он попал в реестр коррупционеров.

Грантоедские игры втягивают МВФ в идиотскую ситуацию - даже если сейчас Сытника отобьют и оставят на должности еще на пару лет, за это время результатов все равно не будет. Потому что Сытник это не капитан Каттани, сажающий коррупционеров, это глава абсолютно неэффективной структуры, которая проедает деньги, не принося никакой пользы. Грантоеды затевают такую игру, поскольку не хотят отвечать за то, что наворотили. Ведь именно они сформировали абсолютно импотентные НАБУ, САП и бредовые законы...

МВФ же ничего в украинских реалиях уже не понимает и наивно полагает, что здесь есть честные борцы с коррупцией, которым угрожают страшные коррупционеры. Неадекватно оценивая ситуацию, Фонд начинает злоупотреблять своим положением. И нынешние требования – уже из области внешнего управления, никакой экономикой тут и не пахнет.

Думаю, что эта история не особо повлияет на действия МВФ относительно Украины. Но пока Украина будет послушно выполнять все требования МВФ, успешной она не станет - ни одна страна мира не стала. Следование указаниям пока привело лишь к тому, что в Украине зарабатывают только банкиры и спекулянты - и всё.

Наша власть должна вести переговоры о реструктуризации долгов. Мы наплодили кучу грантоедов и партий, которые с ними связаны, и они требуют в кризис выплачивать долги полностью – отдавать долги до последнего украинца. Хотя все страны сейчас договариваются о реструктуризации долгов. Украине нужна нормальная экономическая политика, позволяющая развивать собственный бизнес и промышленность. Тогда мы не будем нуждаться в подачках МВФ и советах всей этой гоп-компании.

Должно быть введено нормальное управление Нацбанком, который должен стимулировать развитие нацэкономики, а не бегать за МВФ, как за последней инстанцией, нужно сократить затраты бюджета за счет трат на антикоррупционные органы, снести наблюдательные советы. В результате мы получим необходимый ресурс для развития, а не будем ждать "манны небесной". Всё, что последние пять лет нам говорили об МВФ, оказалось фикцией и бредом. Нас уверяли, что сотрудничество с МВФ – это знак для инвесторов о том, что все хорошо, что с нами можно иметь дело. И что? В итоге, сейчас в страну заходит 2 млрд долларов, когда даже при Януковиче было 10 млрд без сотрудничества с Фондом.

Кость Бондаренко Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден ведет себя нахально и превышает полномочия, угрожая Украине прекращением сотрудничества. Это не первый случай – так же действует и постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман. В цивилизованной стране за такое вмешательство в государственные дела их бы давно выслали из страны, но не у нас.

Все это дает основания засомневаться в том, действительно ли Украина является независимой. Ведь независимость среди прочего означает, что государство само определяет, какие структуры ему нужны, какие – нет. В свое время Люнгман в ультимативном порядке требовал от Порошенко создания антикоррупционного суда, а теперь ван Роден ультимативно требует оставить на должности Сытника и не трогать НАБУ. Допускаю, что глава МВФ Кристалина Георгиева при этом даже не знает, кто такой Сытник, и почему его хотят уволить. Так что в данной ситуации имеем дело именно с позицией представителей Фонда в Украине.

Это – признак того, что Украина находится под откровенным диктатом со стороны ставленников МВФ. Ситуация напоминает Украину XVIII века – времен Российской империи, когда тут все решал российский ставленник из Петербурга, который по своему усмотрению определял, какими правами и вольностями должны обладать шляхтичи и казацкая старшина. Сейчас точно так же: приезжает какой-то обнаглевший иностранец и указывает, как Украина должна себя вести.

Кроме того, МВФ – не панацея для Украины, а условия Фонда для нее мало приемлемы. Если концепция выживания без кредитов МВФ будет разработана, мы от этого только выиграем. Дабы выйти из-под диктата, Киев должен пересмотреть кабальные условия, на которые в свое время согласилась Яресько и которые не дают украинской экономике развиваться - чем дольше Украина выполняет требования, тем больше она платит Фонду. Так что МВФ просто заинтересован в том, чтобы Украина оставалась в недоразвитом состоянии. Ведь сейчас она, как наркоман, готовый вынести из дома последнюю копейку и носки, отдать все, только бы получить очередной транш. Чем быстрее мы избавимся от этой зависимости, тем лучше.

Требование по НАБУ настолько заострило внимание к проблеме, что наконец встал вопрос: доколе мы будем терпеть диктат МВФ?