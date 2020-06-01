Microsoft меняет ряд сотрудников на роботов – кому не повезло

Работа в Microsoft - компания меняет ряд сотрудников на роботов / Reuters

Microsoft уволит часть сотрудников, заменив их роботами. Работу могут потерять до 50 человек.

Это коснется сотрудников, которые работают журналистами на сайте MSN. В их обязанности входит отбор и редактирование материалов для домашних страниц MSN, а также для браузера Microsoft Edge.

Теперь все эти обязанности планируется возложить на искусственный интеллект. Ему предстоит собирать заголовки и темы новостей для сайта, а также отфильтровывать неприемлемый контент.

В компании отмечают, что решение никак не связано с пандемией, а является результатом "переоценки ведения бизнеса".

Напомним, лидерами по заработкам на фоне COVID-19 стали глава интернет-компании Amazon Джефф Безос – 34,6 миллиарда долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг – 25,3 миллиарда долларов и основатель Microsoft Билл Гейтс – 8 миллиардов.

Ранее в США рассказали, когда коронавирус позволит людям нормально жить. Сознание людей и образ мыслей сильно изменятся, людям будет очень сложно снова вернуться на трибуны стадионов и в концертные залы, считает Билл Гейтс.