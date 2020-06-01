УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Microsoft меняет ряд сотрудников на роботов – кому не повезло

1 июня 2020, 13:25

В компании отмечают, что решение никак не связано с пандемией, а является результатом "переоценки ведения бизнеса".

Работа в Microsoft - компания меняет ряд сотрудников на роботов
Работа в Microsoft - компания меняет ряд сотрудников на роботов / Reuters

Microsoft уволит часть сотрудников, заменив их роботами. Работу могут потерять до 50 человек.

Это коснется сотрудников, которые работают журналистами на сайте MSN. В их обязанности входит отбор и редактирование материалов для домашних страниц MSN, а также для браузера Microsoft Edge.

Теперь все эти обязанности планируется возложить на искусственный интеллект. Ему предстоит собирать заголовки и темы новостей для сайта, а также отфильтровывать неприемлемый контент.

В компании отмечают, что решение никак не связано с пандемией, а является результатом "переоценки ведения бизнеса".

Напомним, лидерами по заработкам на фоне COVID-19 стали глава интернет-компании Amazon Джефф Безос – 34,6 миллиарда долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг – 25,3 миллиарда долларов и основатель Microsoft Билл Гейтс – 8 миллиардов.

Ранее в США рассказали, когда коронавирус позволит людям нормально жить. Сознание людей и образ мыслей сильно изменятся, людям будет очень сложно снова вернуться на трибуны стадионов и в концертные залы, считает Билл Гейтс.

Microsoft кадры рынок труда роботы
Сейчас вы просматриваете новость «Microsoft меняет ряд сотрудников на роботов – кому не повезло». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:58
На Западе Украины случилось заметное землетрясение
13:48
Коронавирус атаковал женский монастырь в Киеве, монахинь госпитализировали Видео
13:47
Электричка сгорела дотла: Укрзализныця угодила в новый скандал Фото Видео
13:46
СМИ назвали фамилию украинца, въехавшего в толпу протестующих в Миннеаполисе
13:43
Стало известно, сколько депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье
13:30
Стрижки 2020 – названы 8 модных женских стрижек на лето: фото
13:25
Microsoft меняет ряд сотрудников на роботов – кому не повезло
12:52
Даша Улянова провокацией отреагировала на секс Макса на Холостяке - горячее фото
12:51
Исчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: появились новые детали Видео
12:11
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 1 июня
12:10
Холостяк 10 сезон - постшоу 29-05-2020 - Полное видео смотреть онлайн Видео
12:07
Киев не дотягивает до показателей для ослабления карантина - Минздрав Видео
11:55
Остановить Путина: Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума Видео
11:40
В Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты Видео
11:37
Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами Видео
11:33
Стало известно, когда заработает городская электричка в Киеве
11:21
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июня: осуществление любовной мечты и денежный успех Видео
11:15
Самый лучший город на Земле превращается в унылое говно мнение
11:15
США в огне: протесты охватили 70 городов, Трампа прячут в бункере, много задержанных Видео
11:05
Двухминутка ненависти: в "ЛНР" травят директора школы за "бандеровскую" рамку в соцсетях Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять