Рада приняла Госбюджет: каким будет курс доллара в 2021 году для украинцев

Курс доллара в Украине в следующем году предусматривается на уровне 29,1 грн/доллар / Фото pixabay.com

Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Согласно документу, курс доллара в Украине в следующем году предусматривается на уровне 29,1 грн/доллар, прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривни за доллар.

Тем временем аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/долл по сравнению с 27,4 грн/долл в майском прогнозе, передает Obozrevatel.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар;

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

К слову, Госбюджет-2020 рассчитали с учетом курса доллара в 27 гривен. При этом реальный курс валют в обменниках был на уровне 23,5-24 гривен. Причиной стали высокие ставки облигаций внутреннего государственного займа. Таким образом многие иностранцы принялись скупать ценные бумаги и увеличили приток валюты в страну, что, в свою очередь, привело к бюджетным потерям, поскольку доходы Украины рассчитывали с учетом курса в 27 гривен за доллар.

Курс доллара в Украине - прогноз