Разумков подписал Государственный бюджет на 2021 год

Разумков подписал Госбюджет 2021 / УНИАН

В понедельник, 21 декабря, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Согласно документу, на борьбу с коронавирусом в бюджет следующего года заложили 19,4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн пойдут на закупку вакцин, сказано в сообщении пресс-службы аппарата украинского парламента.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января до 6000 грн и с 1 декабря – до 6500 грн.

После того, как Госбюджет на 2021 год подписал спикер парламента, документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Госбюджет 2021 – о чем сообщалось ранее: