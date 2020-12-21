Разумков подписал Государственный бюджет на 2021 год

Документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В понедельник, 21 декабря, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год".
Согласно документу, на борьбу с коронавирусом в бюджет следующего года заложили 19,4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн пойдут на закупку вакцин, сказано в сообщении пресс-службы аппарата украинского парламента.
Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января до 6000 грн и с 1 декабря – до 6500 грн.
После того, как Госбюджет на 2021 год подписал спикер парламента, документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Госбюджет 2021 – о чем сообщалось ранее:
- 15 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. За законопроект № 4000 в целом проголосовали 289 нардепов. Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за доллар.
- В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.
Автор: Адриана Бубновская