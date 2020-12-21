Разумков спрогнозировал, когда в Украине закончится "эпоха бедности"

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков спрогнозировал непростой 2021 год, с учетом принятого госбюджета.

Об этом он заявил в эфире программы Украина с Тиграном Мартиросяном на телеканале Украина 24.

Глава парламента уточнил, что "эпоха бедности" не закончится завтра или послезавтра.

"Глядя на бюджет, мы понимаем, что следующий год будет непростым. Если смотреть на показатели, заложенные документе, в том числе минимальная зарплата, инфляция и т. д., они лучше, чем в этом году. Теперь важно выполнить те задачи, которые там отображены", – сказал Разумков.

Спикер парламента отметил, что ситуацию усугубила пандемия коронавируса, которая повлияла не только на украинскую, но и мировую экономику.

"Государство должно прикладывать усилия, чтобы удержать ситуацию в экономическом плане и помочь людям пройти этот непростой этап", – добавил Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время его каденции в Украине закончится "эпоха бедности". Гарант обещал, что для этого в стране будет принят ряд законов.

Госбюджет 2021 - о чем ранее писал Главред: