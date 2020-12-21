УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Разумков спрогнозировал, когда в Украине закончится "эпоха бедности"

21 декабря 2020, 06:51
Прослушать новость
Остановить

Следующий год будет для страны непростым, отметил спикер парламента.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков спрогнозировал непростой 2021 год, с учетом принятого госбюджета.

Об этом он заявил в эфире программы Украина с Тиграном Мартиросяном на телеканале Украина 24.

Глава парламента уточнил, что "эпоха бедности" не закончится завтра или послезавтра.

"Глядя на бюджет, мы понимаем, что следующий год будет непростым. Если смотреть на показатели, заложенные документе, в том числе минимальная зарплата, инфляция и т. д., они лучше, чем в этом году. Теперь важно выполнить те задачи, которые там отображены", – сказал Разумков.

Спикер парламента отметил, что ситуацию усугубила пандемия коронавируса, которая повлияла не только на украинскую, но и мировую экономику.

"Государство должно прикладывать усилия, чтобы удержать ситуацию в экономическом плане и помочь людям пройти этот непростой этап", – добавил Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время его каденции в Украине закончится "эпоха бедности". Гарант обещал, что для этого в стране будет принят ряд законов.

Госбюджет 2021 - о чем ранее писал Главред:

  • Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год.
  • В проекте госбюджета-2021 предусмотрены доходы – в сумме 1,092 трлн грн (+21 млрд грн); расходы – в сумме 1,328 трлн грн (+13,5 млрд грн).
  • Согласно документу, курс доллара в Украине в следующем году предусматривается на уровне 29,1 грн/доллар, прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривни за доллар.
  • Владимир Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку". По словам президента, увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен - это не просто обещания, это расчеты. И бюджет Украины выдержит эту нагрузку.

Дмитрий Разумков новости Украины госбюджет 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Разумков спрогнозировал, когда в Украине закончится "эпоха бедности"». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине изменили процесс получения льгот и субсидий: как именноВ Украине изменили процесс получения льгот и субсидий: как именно Кабмин принял новое решение по субсидиям на коммуналкуКабмин принял новое решение по субсидиям на коммуналку Названа тройка самых богатых семей США по версии ForbesНазвана тройка самых богатых семей США по версии Forbes Угроза дефолта: у Зеленского оценили худший сценарийУгроза дефолта: у Зеленского оценили худший сценарий Новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие полученияНовый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие получения
Следующий материал

Последние новости

07:29
Мутация коронавируса: биолог объяснила причину и рассказала о плюсах
06:53
Украина становится не токсичной - она уходит в забытье мнение
06:51
Разумков спрогнозировал, когда в Украине закончится "эпоха бедности" Видео
06:23
Курс на серебро: модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото Фото Видео
06:06
В ВОЗ назвали вероятную причину появления новой мутации коронавируса Видео
Реклама
06:03
Гороскоп на 2021 год: Водолей заткнет за пояс всех, а Козерог пополнит ряды миллионеров
05:30
Новые "штыки" американской власти: Байден представил очередных министров Видео
05:02
​Зеленский объяснил, как Байден сможет повлиять на ситуацию в Украине Видео
04:30
Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ Видео
04:07
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
03:31
Поздравления с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки Фото Видео
02:42
Спасли Рождество: в США Санта Клаусу сделали прививку от Covid-19 Видео
02:14
Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания Видео
01:30
"Саша, ты обос*ался": в Беларуси рассказали, как Лукашенко стал посмешищем Видео
01:08
Врач объяснила, когда начинать пить антибиотики при COVID-19
01:04
Врачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянку Видео
00:57
День святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замуж Видео
00:37
Новый штамм COVID-19: ​Германия срочно созывает заседание ЕС Видео
00:35
В Израиле начали массовую вакцинацию от Covid-19 Видео
00:20
Как восстановить легкие после коронавируса: врач дала советы Видео
Реклама
20 декабря, воскресенье
23:57
​О чем Зеленский будет говорить в новогоднюю ночь​: источник в ОП раскрыл детали​ Видео
23:22
Штраф и уголовная ответственность: Разумков рассказал о новом наказании для нардепов Видео
23:07
Зеленский планирует построить в Украине Диснейленд
22:54
Известный журналист займет высокий пост в Минобороны
22:31
Гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех: помощь поклонников и денежная удача Видео
22:25
Новая опасность для мира: мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах Видео
22:01
Стало известно, как во время карантина в храмах пройдет Рождество
21:49
Microsoft откажется от паролей в своих продуктах: когда это произойдет и какие альтернативы
21:43
Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​ Видео
21:20
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
20:57
В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала дату Видео
20:53
В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: опубликовано видео Фото Видео
20:30
Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2021 Видео
20:22
В Раде заявили о провале в борьбе с коронавирусом Видео
19:58
В магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры – на этот раз в жанре "башенная защита"
19:52
Суицид и депрессия: Комаровский предупредил об опасности для пациентов с COVID-19 Видео
19:52
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
19:43
Марадону намерены эксгумировать и поместить в мавзолей Видео
19:29
Переполнены вокзалы и аэропорт: люди массово "эвакуируются" из Лондона Видео
18:54
В ВОЗ предупредили: коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру Видео
Реклама
18:42
Геймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия Sony
18:37
Врач объяснила, кому можно не делать вакцину от коронавируса Видео
18:31
Главный санврач поставил точку в конфликте о вреде сала для организма Видео
17:57
COVID-19 "вышел из-под контроля": Британии грозят крутые меры из-за нового штамма Видео
17:56
В СБУ объяснили "потерю" десятков килограммов контрабандного кокаина​ Видео
17:37
На iPhone и Android вышла одна из лучших игр во вселенной Звездных войн Видео
17:11
​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь Видео
16:54
Сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит к новогодним праздникам
16:53
Новый штамм COVID-19: Меркель требует закрыть границы ЕС с Британией Видео
16:15
В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять