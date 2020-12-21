Разумков спрогнозировал, когда в Украине закончится "эпоха бедности"

Следующий год будет для страны непростым, отметил спикер парламента.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков спрогнозировал непростой 2021 год, с учетом принятого госбюджета.
Об этом он заявил в эфире программы Украина с Тиграном Мартиросяном на телеканале Украина 24.
Глава парламента уточнил, что "эпоха бедности" не закончится завтра или послезавтра.
"Глядя на бюджет, мы понимаем, что следующий год будет непростым. Если смотреть на показатели, заложенные документе, в том числе минимальная зарплата, инфляция и т. д., они лучше, чем в этом году. Теперь важно выполнить те задачи, которые там отображены", – сказал Разумков.
Спикер парламента отметил, что ситуацию усугубила пандемия коронавируса, которая повлияла не только на украинскую, но и мировую экономику.
"Государство должно прикладывать усилия, чтобы удержать ситуацию в экономическом плане и помочь людям пройти этот непростой этап", – добавил Разумков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время его каденции в Украине закончится "эпоха бедности". Гарант обещал, что для этого в стране будет принят ряд законов.
Госбюджет 2021 - о чем ранее писал Главред:
- Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год.
- В проекте госбюджета-2021 предусмотрены доходы – в сумме 1,092 трлн грн (+21 млрд грн); расходы – в сумме 1,328 трлн грн (+13,5 млрд грн).
- Согласно документу, курс доллара в Украине в следующем году предусматривается на уровне 29,1 грн/доллар, прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривни за доллар.
- Владимир Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку". По словам президента, увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен - это не просто обещания, это расчеты. И бюджет Украины выдержит эту нагрузку.