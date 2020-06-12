РФ обвинили в нарушении международных правил при поставках нефтепродуктов в Украину

Кремль играет не по правилам

Россия нарушает правила международной торговли при поставках нефтепродуктов в Украину, компенсируя расходы производителям из бюджета РФ, по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и игнорирование норм ВТО. Об этом написал в своей статье для УНИАН Дмитрий Марунич, член правления Украинской энергетической ассоциации, который проанализировал ситуацию на рынке.

"Отдельные нормы Налогового Кодекса РФ вводят персонифицированные субсидии для российских НПЗ, которые зависят от объемов переработки нефти и объемов производства продукции соответствующего качества с этой нефти, объемов экспорта и цен реализации нефтепродуктов на экспорт и на внутреннем рынке, учитывают места расположения НПЗ и закладывают механизм компенсации логистических затрат связанных с экспортом нефтепродуктов. Только в 2019 году по следующим параметрам компенсации нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния составили 400-450 млрд. рублей", - объясняет он.

Марунич отмечает, что дополнительные поступления от пошлин на российские нефтепродукты уже в текущем году могут составить 1,2 млрд. грн. и 3,6 млрд. грн. в 2021 году. Эти деньги могут быть потрачены на ремонт и строительство дорог. "Результаты прошлогоднего введения пошлин в отношении поставок дизтоплива продуктопроводом показали, что введение компенсационных мер не привело к дефициту или росту цен на топливо для конечного потребителя. Возросшая конкуренция на отечественном рынке. Импортные поставки из Белоруссии, Литвы, Польши, морские танкерные поставки из других стран, а также внутреннее производство позволили компенсировать возможное уменьшение объема поставок из РФ или подорожания топлива", - говорится в статье.

Марунич отмечает, что рост объемов производства на отечественных нефтеперерабатывающих предприятиях будет иметь положительное влияние не только на состояние нефтеперерабатывающей отрасли, но и на рынок нефтепродуктов.

"Больше предложение – это конкурентные преимущества для конечного потребителя, а значит, ниже цена и прогнозируемая ситуация на рынке. Снижение стоимости топлива на 10% это +2% ВВП Украины. В частности, Кременчугский НПЗ, который сейчас осуществляет переработку 2,5 млн. т нефти может сразу увеличить объем переработки до 4,5 млн, а дальнейшем до 7 млн. т. В конце концов, работающие нефтеперерабатывающие заводы (Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ) могут обеспечить внутренний рынок Украины: бензином на 100%, дизтопливом на 50%, LPG на 60 %", - отмечает эксперт.

Марунич констатирует, что сейчас же рынок остается зависимым от импорта. По его мнению, уменьшение присутствия российских нефтепродуктов является стратегическим шагом, направленным на обеспечение устойчивого функционирования украинского рынка. Он напоминает, что 21 января 2020 года национальные производители нефтепродуктов ЧАО "Укртатнефть", АО "Укргаздобыча", ЧАО "Укрнафта" подали совместную жалобу в отношении субсидируемого импорта российских нефтепродуктов. Заявители предлагают на 2020 год установить ставку компенсационной пошлины на уровне 8,46%, что фактически равняется дополнительной марже, которую получают трейдеры и российские экспортеры.