Россия закроет торговое представительство в Украине

Постановление подписал 7 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Reuters

Россия закрывает свое торговое представительство в Украине. Соответствующее постановление подписал 7 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того торговое представительство РФ будет закрыто и в Литве, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Правительство постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине", – говорится в документе.

Решение закрыть представительства в двух странах еще в сентябре инициировало российское министерство промышленности и торговли. Данная инициатива связана с принятым в августе постановлением Кабинета министров Украины о прекращении межправительственного соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Министерство также посчитало бесперспективным работу российского торгпредства в Литве из-за падения товарооборота между странами.

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, оборот торговли с Украиной в январе-августе 2020 года сократился на 41,5% - до 4,843 млрд долларов.

Напомним, весной прошлого года министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.