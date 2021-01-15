Шмыгаль рассказал, какие газовые изменения ждут украинцев

Денис Шмыгаль анонсировал новый газовый продукт / Скриншот

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин разработает новый газовый продукт – цены на газ для потребителей будут фиксировать на год.

Благодаря установлению фиксированной цены украинцы будут защищены от непредсказуемого роста, рассказал глава правительства в эфире программы Сніданок з 1+1.

По словам собеседника, госкомпания Нафтогаз и другие поставщики газа подсчитают годовую стоимость своих продуктов, и граждане получат фиксированную цену.

Премьер добавил, что десятки тысяч украинцев осенью 2020 года подписали годовые контракты на поставку голубого топлива по цене 4,70 грн за кубометр.

Напомним, в 2020-м в Украине заработал рынок газа, и цены на голубое топливо начала регулировать биржа.

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