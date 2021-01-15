Шмыгаль рассказал, какие газовые изменения ждут украинцев

В Украине хотят внести важное изменение в газовую сферу, сообщил глава Кабмина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин разработает новый газовый продукт – цены на газ для потребителей будут фиксировать на год.
Благодаря установлению фиксированной цены украинцы будут защищены от непредсказуемого роста, рассказал глава правительства в эфире программы Сніданок з 1+1.
По словам собеседника, госкомпания Нафтогаз и другие поставщики газа подсчитают годовую стоимость своих продуктов, и граждане получат фиксированную цену.
Премьер добавил, что десятки тысяч украинцев осенью 2020 года подписали годовые контракты на поставку голубого топлива по цене 4,70 грн за кубометр.
Напомним, в 2020-м в Украине заработал рынок газа, и цены на голубое топливо начала регулировать биржа.
Изменение цен на газ в Украине и тарифные протесты
- С начала 2021 года возросли цены на газ и тарифы на распределение голубого топлива. С января в зависимости от региона стоимость голубого топлива возросла от 11% до 20,5% – каждый кубометр топлива стоил от 6,99 грн до 10,8 грн.
- Из-за роста тарифов в ряде региона стартовали акции протеста.
- Позже президент Владимир Зеленский заявил, что власти решили установить для населения цены на газ ниже рыночной стоимости – придется платить на треть меньше.
- И.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что средняя стоимость газа в январе составляла 9,6 грн за кубометр, а после снижения будет 6,9 грн.
Автор: Екатерина Присяжнюк